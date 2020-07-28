Идет вторая волна? Торговые центры страны готовятся к процедуре банкротства

В Санкт-Петербурге торговые центры открылись после четырехмесячного простоя. Владельцы ТЦ уверены, что второй волны пандемии и очередного карантина они просто не переживут, рынок наводнят банкротства, пишет «Моллы ру».

Вторую волну заболеваемости COVID-19 прогнозируют на четвертый квартал 2020 года. Если это произойдет и в городах вновь введут режим самоизоляции, рынок торговой недвижимости просто обанкротится. В этом уверен Александр Серегин, директор по маркетингу торгово-развлекательных центров «Галерея» в Санкт-Петербурге и «Метрополис» в Москве.

В интервью порталу «Форпост» он рассказал, что уже сегодня из-за длительных ограничений в работе моллов ритейлеры столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Если работа розничных предприятий будет снова ограничена, многие компании кризис просто не переживут.

Произошла катастрофа. За 20 лет в профессии я не видел кризиса такого масштаба. «Галерея» смогла обнулить арендные ставки своим клиентам, но на других объектах компаниям пришлось платить зарплату сотрудникам и съем занимаемых площадей при невозможности вести бизнес и зарабатывать, — пояснил Серегин.

Руководство ТЦ рассчитывает, что потребительская активность восстановится в ближайшие месяцы. В Москве покупательский трафик в первый месяц после отмены ограничений восстановился в среднем на 70%.