Владельцы ТРЦ Екатеринбурга снова готовят обращение к властям. На этот раз — к федеральным

В закрытом чате, в котором общаются представители бизнес-сообщества, обсуждается возможность обратиться за поддержкой к полномочному представителю президента РФ в Свердловской области Николаю Цуканову, сообщает ЕАН. На голосование вынесены два вопроса: готовность подписать обращение от лица объекта и готовность собрать подписи арендаторов под таким письмом.

Если письмо подпишут, оно станет уже третьим обращением владельцев ТРЦ к властям. До этого собственники крупных торговых объектов просили губернатора разрешить работу площадок.

Закрыв ТРЦ, свердловские власти поступили адекватно коронавирусной ситуации по ее состоянию на конец марта, но сегодня многое изменилось. В Екатеринбурге проходят футбольные матчи и крестные ходы, работают крупные продовольственные гипермаркеты, а также западные «Леруа Мерлен» и OBI, открываются музеи. Не пора ли открыть и другие объекты? — задаются вопросом предприниматели.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает, что Екатеринбург входит в перечень городов, где «риски банкротства и полного закрытия ряда ТЦ являются наиболее высокими»:

В отрасли на территории региона сложилась критическая ситуация. Владельцы торговых центров несут большие эксплуатационные расходы, которые заметно ухудшают финансовое положение, — заявил он.

До этого о риске банкротств среди ТРЦ говорил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. По его словам, прямые убытки каждого объекта могут составить 80–100 млн руб. Это приведет к тому, что часть ТРЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт. При этом около 200 арендаторов, из которых 30-40% относится к малому и среднему предпринимательству, разорится.

Осложняет положение торговых центров еще и тот факт, что до конца июля со счетов торговых центров в принудительном порядке будут списаны долги по налогам и объекты исчерпают свои денежные резервы.

Напомним, работа ТРЦ была прекращена указом губернатора еще 27 марта. За это время губернатор Евгений Куйвашев уже несколько раз смягчал действующий режим, в том числе разрешил работу торговым точкам площадью 800 кв. м. С июля в некоторых ТРЦ снова начали работу закрытые на время пандемии магазины. К примеру, в ТРЦ «Карнавал» заработали «Спортмастер», «Модис», бутик «Ив Роше», обувной бутик Eletra, магазин «Глория Джинс» и ряд других объектов. Однако большая часть магазинов все еще не работают.

В открытых точках соблюдаются меры, противодействующие распространению коронавирусной инфекции. Такие же меры владельцы торговых обязуются соблюдать и на всей территории торгового объекта. Однако областные власти пока с разрешением на открытие ТРЦ не торопятся.

В понедельник, 27 июля, глава региона Евгений Куйвашев очередным указом продлил режим повышенной готовности еще на неделю.

До 3 августа — в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки, — написал он в своем инстграм-аккаунте.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков отмечал, что население пренебрегает правилами ношения масок в общественных местах. Власти опасаются, что торговые центры не смогут контролировать поведение населения и магазины станут очагами распространения коронавируса:

Мы не открываем торговые центры именно потому, что это места массового скопления граждан. Когда мы будем уверены, что там обеспечены условия для того, чтобы граждане соблюдали нормы санитарной безопасности, их открытие ускорится.

Ситуация с распространение COVID-19 в регионе пока остается сложной. Почти весь июль число новых случаев превышало 250 в сутки, коэффициент распространения заболевания колебался на уровне 1-1,3. 28 июля оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в области выявили 209 больных — это наименьшее количество за текущий месяц.

Состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 725. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки от COVID-19 умерли трое пациентов. Всего за время пандемии от заболевания скончались 243 человека, выздоровели — 15 011 пациентов. Общее число свердловчан, заразившихся инфекцией, составило 19 934 человека.