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Ограничения с послаблениями. Куйвашев вновь продлил режим повышенной готовности в регионе

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Ограничения с послаблениями. Куйвашев вновь продлил режим повышенной готовности в регионе
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор продлил ограничения в Свердловской области еще на неделю. Параллельно в Екатеринбурге начинают работу крупные бассейны. Они были закрыты с конца марта.

#КАРАНТИН#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в регионе из-за угрозы распространения коронавируса еще на неделю — до 3 августа.

Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки, — написал губернатор на своей странице в Instagram.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции.

Вместе с тем в Екатеринбурге открываются крупные бассейны. Они были закрыты с конца марта. Доступ будет по особым правилам и ограничением по возрасту. Как пишет Justmedia.ru, 27 июля открылся бассейн в спортивном комплексе «Юность». С 28 июля заработает большой бассейн «Калининец» на Эльмаше. Везде будут действовать правила безопасности — у посетителей будут измерять температуру и пускать внутрь только в медицинских масках или респираторах. Кроме того, в бассейны не пустят людей старше 65 лет, которым указом губернатора рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

С 23 июля работает бассейн УрФУ «Университетский», на сеанс допускается до 15 человек. Кроме того, открыты бассейны при фитнес-центрах.

При этом в фитнес-центрах групповые тренировки все еще под запретом, разрешены только индивидуальные занятия.

Занятия спортом подразумевают использование людьми одних и тех же предметов, контакта с поверхностями. Клиент спортзала должен переодеться, душ принять — все это кратно увеличивает риски. А значит, санитарный режим в фитнес-центрах должен быть значительно более строгим. И вот тут я пока не могу сказать, что уверен в готовности всем установленным правилам следовать, — написал в Instagram Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей региона.

По данным на 27 июля, в Свердловской области общее количество зафиксированных случаев коронавируса достигло 19 725. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 252 человек.

Автор: Анна Хлебникова
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