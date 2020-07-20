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100 млн руб. убытков. Владельцы крупных ТРЦ снова просят Куйвашева открыть свои объекты

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100 млн руб. убытков. Владельцы крупных ТРЦ снова просят Куйвашева открыть свои объекты
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Выручка торговых объектов из-за закрытия уже сократилась в 10 раз. Если ограничения продлятся, около 200 арендаторов будут вынуждены свернуть свой бизнес.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Российский совет торговых центров (РСТЦ) в очередной раз обратился к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву с письмом, в котором президент РСТЦ Дмитрий Москаленко просит губернатора ускорить открытие ТРЦ в Екатеринбурге, пишет «Коммерсантъ-Урал».

По словам Дмитрия Москаленко, до конца июля со счетов торговых центров в принудительном порядке будут списаны долги по налогам, и объекты исчерпают свои денежные резервы. Выручка торговых объектов уже сократилась в 10 раз и не позволяет покрывать даже операционные расходы. При этом остаются обязательства владельцев объектов по зарплате персоналу, перед банками-кредиторами и ресурсоснабжающими компаниями.

Владельцы ТРЦ прогнозируют, что если в Екатеринбурге не разрешить полное открытие торговых объектов, через месяц-полтора прямые убытки каждого объекта составят 80–100 млн руб. Это, по мнению президента РСТЦ, приведет к тому, что часть ТРЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт. При этом около 200 арендаторов, среди которых 30–40% относятся к малому и среднему предпринимательству, будут вынуждены свернуть свой бизнес, говорится в письме.

Вместе с тем Дмитрий Москаленко считает, что связи между открытием ТРЦ и ростом заболеваемости коронавирусом нет. Он предлагает посмотреть на Тюмень, где торговые центры открыли, а число заболевших снижается.

Напомним, что ТРЦ приостановили свою работу в конце марта с введением в Свердловской области ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Работающими изначально были аптеки и продуктовые магазины в составе торговых центров. При этом в конце июня в Екатеринбурге в ТРЦ открылись некоторые магазины одежды, но Евгений Куйвашев отмечал, что разрешения на их работу нет. Ранее он рассказывал, что торговые центры возобновят работу на последнем, третьем этапе снятия ограничений, тогда как сейчас регион находится на первом этапе.

Ранее представители торговых центров Екатеринбурга направили два письма региональным властям. В них они просили принять срочные меры, чтобы предотвратить веерное банкротство собственников торговой недвижимости.

Также владельцы уральских ТРЦ подписали письмо, адресованное Владимиру Путину. В нем они просили включить торговую недвижимость в число отраслей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, напоминает JustMedia.ru. Иначе они не могут рассчитывать на господдержку — она обещана федеральным правительством пострадавшему малому и среднему бизнесу. Пока же владельцы торговой недвижимости вынуждены сами искать способы сохранить арендаторов. Для этого они снижают или отменяют для них арендные платежи

Автор: Анна Хлебникова
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