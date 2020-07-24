«Ситуация с ТРЦ в Екатеринбурге сложная. Высок риск банкротств и полного закрытия»

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский рассказал, что Екатеринбург входит в перечень городов, где «риски банкротства и полного закрытия ряда ТЦ являются наиболее высокими»:

В отрасли на территории региона сложилась критическая ситуация. Владельцы торговых центров несут большие эксплуатационные расходы, которые заметно ухудшают финансовое положение, — заявил он.

Помимо столицы Урала проблемными городами считаются Санкт-Петербург, Красноярск и Хабаровск. Олег Войцеховский отметил, что всего в стране остаются закрытыми около 10% торговых центров:

Они находятся в непонятной ситуации, могут в дальнейшем открываться или нет. При этом в ряде регионов запущены процессы постепенного открытия ТЦ. Жесткая ситуация, при которой никак не могут открыться торговые центры, складывается в 5-7 регионах.

По словам управляющего директора РСТЦ, из-за сложившейся ситуации к осени 2020 г. может закрыться до четверти всех ТЦ в стране.

В письме на имя российского премьера Михаила Мишустина, министра экономики РФ Максима Решетникова и губернатора Евгения Куйвашева, которое опубликовано на официальном сайте РСТЦ, содержится просьба о скорейшем открытии всей непродовольственной торговли:

Часть ТЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт. Торговые центры окажутся без средств к существованию, и вместо мягкого восстановления в будущем им придется закрыться полностью и на неопределенный срок.

DK.RU рассказывал, что ранее президент РСТЦ Дмитрий Москаленко обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить работу ТРЦ.

По словам Москаленко, если в Екатеринбурге не разрешить полное открытие торговых объектов, через месяц-полтора прямые убытки каждого объекта составят 80–100 млн руб. Это приведет к тому, что часть ТРЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт. При этом около 200 арендаторов, из которых 30-40% относится к малому и среднему предпринимательству, разорится.

Осложняет положение торговых центров еще и тот факт, что до конца июля со счетов торговых центров в принудительном порядке будут списаны долги по налогам и объекты исчерпают свои денежные резервы.

Напомним, что ТРЦ приостановили свою работу в конце марта с введением в Свердловской области ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

Представители торговых центров Екатеринбурга направили два письма региональным властям. В них они просили принять срочные меры, чтобы предотвратить веерное банкротство собственников торговой недвижимости.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков ранее прокомментировал перспективы открытия торговых центров. Он отметил, что население пренебрегает правилами ношения масок в общественных местах. Власти опасаются, что торговые центры не смогут контролировать поведение населения и магазины станут очагами распространения коронавируса: