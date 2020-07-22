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28% малого и среднего бизнеса Свердловской области не вернулись к работе после пандемии

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28% малого и среднего бизнеса Свердловской области не вернулись к работе после пандемии
Иллюстрация: DK.RU

Операторы онлайн-касс подсчитали, что большинство предприятий МСБ в регионе уже возобновили торговлю, причем большинство компаний смогли вернуться на докризисные показатели по обороту.

#КРИЗИС#НОВОСТИ

По данным ИТ-компании, оператора онлайн-касс «Эвотор», в Свердловской области 72% торговых точек малого и среднего бизнеса возобновили работу, которая была приостановлена в конце марта из-за пандемии коронавируса. 28% предприятий МСБ не могут вернуться к работе, либо прекратили существование.

Оператор онлайн-касс отмечает, что оборот МСБ в регионе восстановился на 85% от докризисных значений.

Как рассказывал DK.RU, в Свердловской области продлен режим ограничений до 27 июля из-за сложной ситуации по коронавирусу. При этом для многих компаний действуют послабления: с июня большинство предприятий сферы услуг смогли возобновить работу, также как небольшие магазины с отдельным входом. В июле разрешили работу летних веранд кафе.

До сих пор остаются закрытыми торговые центры, хотя часть магазинов ТРЦ возобновили работу сославшись на то, что торгуют товарами первой необходимости.

Владельцы бутиков, а также продавцы, которые остались без работы, регулярно обращаются к губернатору с просьбой разрешить работу ТРЦ, однако власти не спешат с ослаблением режима.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков накануне прокомментировал перспективы открытия торговых центров. Он отметил, что население пренебрегают правилами ношения масок в общественных местах. Власти опасаются, что торговые центры не смогут контролировать поведение населения и магазины станут очагами распространения коронавируса:

Мы не открываем торговые центры именно потому, что это места массового скопления граждан. Тогда, когда мы будем уверены, что там будут обеспечены условия для того, чтобы граждане соблюдали нормы санитарной безопасности, их открытие ускорится. Вот сейчас разрешено питание на открытых верандах, и я должен сказать, что часть владельцев очень ответственно относится к своему делу, а часть - совершенно безответственно. И мы не хотели бы распространять этот печальный опыт на те торговые центры, которые будут открываться, — добавил Павел Креков.

Добавим, за все время пандемии в Свердловской области заболели 18 484 человека, сообщал DK.RU. За последние сутки прирост составил 243 человека.

Автор: Екатерина Тарханова
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