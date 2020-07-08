Свердловчане ринулись в ипотеку, но банки не спешат кредитовать новые проекты девелоперов

Об итогах ипотечного кредитования в регионе за январь-июнь 2020 г. рассказал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов. Он сообщил, что за это время жители области заключили 17,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 37,7 млрд руб. В 2019 г. показатели были ниже: 16,1 тыс. сделок на сумму 31,9 млрд руб.

По мнению представителя ЦБ, причина высокого спроса на ипотеку — существующая сегодня процентная ставка.

На данный момент в регионе зафиксирована рекордно низкая средняя ипотечная ставка — 7,8%. Она существенно снизилась благодаря в том числе введению программы льготной ипотеки под 6,5%, — поделился мнением Рустэм Марданов.

Однако, по мнению властей, существующая сегодня ставка — не предел. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков напомнил, что недавно губернатор Евгений Куйвашев направил в адрес заместителя председателя правительства РФ предложение снизить ставку по ипотеке до 2%.

Перед Свердловской областью стоит серьезная задача — в 1,5 раза увеличить объем ввода жилья к 2024 году — вводить по 3,2 млн кв. м в год. Показателя можно достичь, если простимулировать потребителей этого жилья, — прокомментировал Михаил Волков.

Ранее DK.RU писал о том, что глава свердловского Минстроя рассчитывает на выполнение планов по сдаче жилья, заявленных на этот год.

На территории Свердловской области тех, кто срывает сроки ввода в эксплуатацию жилья или, возможно, перенесет их, практически нет. Мы каждый дом поименно отслеживаем, смотрим за состоянием. С точки зрения деятельности наших застройщиков мы не видим никаких рисков, — сообщил министр в интервью DK.RU. И добавил: — Сегодня отрасли нужна поддержка. Акцент делается на увеличение спроса населения на жилье: это снижение процентной ставки по ипотечным кредитам, упрощение процедуры получения. Надеюсь, это только первый шаг, а дальше ставки еще снизятся — об этом уже говорят, когда мы обсуждаем вопросы с нашими федеральными коллегами.

Льготная ипотека стала самым весомым инструментом стимулирования спроса. Но есть и другие. Так, Рустэм Марданов считает, что сегодня люди готовы покупать жилье на начальной стадии строительства, потому что чувствуют себя защищенными за счет новой схемы — через эскроу-счета.

Впрочем, согласно цифрам, предоставленным Михаилом Волковым, пока в области по новой схеме реализуется лишь 37 проектов. Для них застройщики привлекли около 24,5 млрд руб. банковских кредитов. Превалирующее количество объектов — 98 — возводится по прежним правилам, без открытия эскроу. Эти объекты на момент вступления новой схемы в силу были уже в высокой степени готовности и сейчас достраиваются. Еще 53 проекта компании строят за счет собственных средств.

Как рассказал Рустэм Марданов, на данный момент в свердловские банки поступило 130 заявок на получение проектного финансирования, из них одобрено только 56. Самой частой причиной отказа стала низкая доходность — банки не готовы кредитовать объекты с рентабельностью 15-20%. Вторая по распространенности причина для отказа — проблемы застройщиков с разрешительной документацией на объекты.

Сами застройщики говорят о том, что банки готовы сотрудничать с крупными компаниями — теми, у кого надежные финансовые показатели, качественные проекты и есть достаточное количество собственных средств.

Большинство банков предлагает пакетное обслуживание — например, если открывать в одном кредитном учреждении и эскроу-счета, и проектное финансирование, можно получить преференции по ипотеке, — прокомментировал рыночную ситуацию Андрей Батурин, финансовый директор компании «Атомстройкомплекс».

Несмотря на сравнительно небольшое количество проектов, которые строятся с привлечением эскроу-счетов, Свердловская область вошла в число регионов, наиболее успешно приспособившихся к работе с этой системой. В том же «Атомстройкомплексе» рассказали, что сегодня с помощью проектного финансирования возводится около 80% объектов компании.