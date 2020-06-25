Путин повышает потолок для ипотеки, девелоперы ищут инновации. Дайджест рынка недвижимости

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Путин поднимает верхнюю планку стоимости жилья для льготной ипотеки

23 июня президент РФ Владимир Путин в очередной раз выступил с обращением к россиянам и рассказал, как страна и правительство справляются с пандемией коронавируса. В числе мер поддержки, которые уже принесли пользу населению и экономике, глава государства назвал льготную ипотеку. Напомним, кредиты на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых запустили в апреле после аналогичного обращения. Изначально «потолок» стоимости жилья по этому виду ипотеки определили в 3 млн руб. — для квартир в регионах. 23 июня Путин предложил повысить планку.

Мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тыс. семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, и в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3 млн руб., как прежде, а до 6 млн руб., а в крупнейших агломерациях — Московской, Санкт-Петербургской — до 12 млн руб. Думаю, это будет востребованной мерой поддержки, — заявил президент.

Любопытно, что за несколько часов до обращения Путина глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграм-аккаунте также написал о льготной ипотеке. Вернее, озвучил свои предложения по ее изменению. В их числе было и повышение верхней планки стоимости квартир. Правда, запросы свердловского губернатора были чуть скромнее.

Я обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением снизить до конца 2020 г. ставку по ипотеке до 2%, а сумму первоначального взноса — с 20% до 10%. Также считаю, что верхняя планка льготного ипотечного кредита должна быть увеличена с 3 млн руб. до 5 млн руб. для городов, в которых живет больше 1 млн человек. Надеюсь, мое предложение будет поддержано, — проинформировал подписчиков губернатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пандемия заставила многих отложить свои планы, в том числе это касается и покупки жилья. Но потребность в улучшении для жизни осталась. Я обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением снизить до конца 2020 года ставку по ипотеке до 2%, а сумму первоначального взноса — с 20% до 10%. Также считаю, что верхняя планка льготного ипотечного кредита должна быть увеличена с 3 млн рублей до 5 млн рублей для городов, в которых живет больше 1 млн человек. Надеюсь, мое предложение будет поддержано. Как только получу ответ — расскажу вам. Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 23 Июн 2020 в 6:49 PDT

Эксперты прогнозируют падение ставок на ипотечные кредиты

Тем временем Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,5%. Аналитики говорят о том, что это неминуемо приведет к уменьшению рыночных ставок на ипотечные кредиты. По данным ДОМ.РФ, к середине июня средняя ставка была на уровне 8,48% на новостройки и 8,72% — на готовое жилье.

С текущих процентов ставка может опуститься до 7–7,2% уже в начале июля, — считает эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.

О снижении ставки уже заявил банк ВТБ. Правда, она несколько выше прогнозируемых 7% — ВТБ готов давать ипотеку под 7,9%, но при этом действие новой программы распространяется и на рефинасирование ипотечных кредитов других банков.

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Теперь клиенты, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 п. п. от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п. п., — говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок», — прокомментировал новую программу начальник управления «Ипотечное кредитование», вице-президент банка ВТБ Михаил Сероштан.

Крупные банки планируют еще более снижать ставку. Так, Сбербанк объявил, что готов предоставить скидку до 3,5 процентного пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новый дисконт будет действовать первые два года с даты получения кредита и зависит от срока кредита.

Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых, — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В Екатеринбурге по такой программе Сбербанк работает, к примеру, с компанией «Атомстройкомплекс». Еще в конце апреля партнеры запустили программу, которая позволяет семьям с детьми взять ипотечный кредит со снижением ставки на 4% годовых до ввода дома в эксплуатацию либо на 1,4% годовых на весь срок кредита.

Росреестр упростит процесс регистрации прав на недвижимость

Над доступностью жилья работает не только правительство России, банки и застройщики, но и ведомства, отвечающие за регистрацию прав на недвижимость. Росреестр совместно с Федеральной нотариальной палатой (ФНП) разработали документы для повышения качества услуг и ускорения процедур при оформлении регистрации. Как обещает ведомство, в скором будущем нотариально удостоверенные сделки будут регистрироваться в ЕГРН практически в режиме реального времени.

ФНП уже взаимодействует с информационными системами Росреестра в автоматическом режиме, используя систему межведомственного электронного взаимодействия и сайт ведомства. С февраля прошлого года электронная подача документов в Росреестр обязательна для нотариусов при удостоверении сделок с недвижимостью или выдаче свидетельства о наследстве, — сообщила пресс-служба Росрестра.

Кроме того, Росреестр и ФНП планируют в ближайшее время разработать предложения об оптимизации возврата госпошлины, уточняется в сообщении.

Застройщики сосредоточились на завершении уже объявленных проектов и обкатывании новых технологий

Льготная ипотека, как и снижение рыночной ставки по жилищным кредитам позволит строительной отрасли не упасть. Это важно, поскольку стройка тянет за собой и другие отрасли экономики. Однако пока аналитики отмечают замеделение динамики рынка.

В Екатеринбурге это можно отследить по индексу башенных кранов — его ввели эксперты Уральской палаты недвижимости. Это косвенный показатель строительной активности в сфере жилой недвижимости: он учитывает, сколько кранов работает на стройплощадках жилых домов города (без учета остановленных строек).

Во II квартале 2020 г. индекс снизился: эксперты насчитали в Екатеринбурге 120 работающих строительных кранов — на 13% ниже, чем в начале года, и на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 г. Рекордные данные по числу работающих башенных кранов УПН отмечала осенью 2019 г.: в III квартале индекс кранов составлял 144 шт.

На строительстве больших комлексов, таких как ЖК «Весна» на Вторчермете, может быть одновременно задействовано пять и больше башенных кранов

Эксперты объясняют снижение индекса тем, что большинство возводимых сегодня в городе объектов начали строить еще в прошлом году. Сейчас работы, требующие башенных кранов, завершены — началась внутренняя отделка помещений.

Это снижение закономерно, поскольку в первом квартале текущего года уменьшилось количество объектов, выводимых на рынок, — считает руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. — Общий объем предложения по-прежнему достаточно высокий — на рынке сейчас предлагается около 22,5 тыс. квартир. Но структура выбора меняется. Раньше было много предложений на начальных стадиях, что подразумевает более низкие цены. Сейчас же предложение концентрируется больше на домах на средней и на конечной стадиях строительства.

Сами девелоперы говорят о том, что новые объекты, которые сегодня только проектируются, будут строить с применением самых передовых технологий. Еще в конце февраля в Екатеринбурге прошел форум «CorpSpace.Build», на котором обсуждались инновации в девелопменте и развитие городской среды. Организаторы мероприятия — Свердловский Венчурный фонд, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей и аналитический центр «Эксперт» —предложили тогда встретиться на одной площадке крупнейшим застройщикам Екатеринбурга и разработчикам инновационных решений в сферах жилищного строительства.

Одну из идей, высказанных в ходе обсуждения, девелоперы уже реализовали — правда, пока не на жилом объекте, а на производственном.

Мы построили полностью автоматическую проходную на одном из заводов «Атомстройкомплекса»: на нейросетях с распознаванием лиц, номеров и интеграцией рабочего времени с 1С, — рассказывает Леонид Стариков, руководитель компании по разработке, производству и продаже систем видеонаблюдения и безопасности. — Это даже для меня звучит фантастично, но шлагбаум открывается при подъезде правильной машины, турникет поворачивается, если подмигнуть в камеру, сотрудники бухгалтерии видят все опоздания и приходы на работу, а охранник теперь нужен, чтобы здороваться.

В самом «Атомстройкомплексе» рассказали, что идеи молодых разработчиков тестируют на заводах, чтобы потом внедрять их на жилых объектах. Например, система, по которой работает автоматическая проходная, может использоваться в новостройках для контроля доступа. Собственнику или жителю дома, чьи данные есть в системе, достаточно просто посмотреть в камеру, и дверь распахнется автоматически; если ребенок покинул зону видеонаблюдения (двор и другую площадку) — родители получат об этом сообщение на телефон. Можно использовать эту систему и для борьбы с вандализмом.

К примеру, стоит машина на парковке: если человек проходит мимо — это стандартная ситуация, останавливается возле нее — тоже ничего особенного. А вот если ночью рядом с авто присел какой-то человек, для системы это будет сигнал, что, возможно, нарушитель хочет снять с машины колеса. Она привлечет к этому инциденту внимание или самого владельца, или вызовет группу немедленного реагирования. То есть работа идет на предупреждение нарушения, — пояснила заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова. И добавила: — Благодаря таким разработкам однажды в городе может появиться умный жилой комплекс с искусственным интеллектом и гарантированной безопасностью.

Инновации, возможно, будут использованы на жилых объектах, которые АСК возводит уже сейчас

Работают в «Атомстройкомплексе» не только над умными системами, но и над совершенствованием строительных технологий. Инженеры компании создают новый твинблок — этот материал используют для возведения наружных стен. Сейчас в компании применяют технологию двуслойной кладки: два слоя твинблока размером 200 на 250 мм и слой силикатного кирпича. Но уже в ближайшее время будет применяться только один слой твинблока нового размера — его ширина увеличится в два раза, до 400 мм, за счет чего уменьшится количество швов и, соответственно, вероятность продувания стены станет минимальной. Кроме того, стены станут более ровными, так как сокращение количества самих блоков в стене снижает влияние человеческого фактора.

Новый узел повлияет в целом на архитектуру жилых комплексов, — рассказывает Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс». — Вслед за сменой материала внутренних стен изменится и внешняя часть отделки домов. Размер кирпича, который используется для облицовки сейчас, составляет 88 мм, в новом варианте он станет на 8 мм меньше. Визуально в одинаковой длине стены кирпичей станет больше, а раствора меньше, что смотрится более эстетично.

Компания уже использует технологию при проектировании следующих очередей ЖК Live и нового комплекса на Народного фронта. В дальнейшем ее масштабируют на все проекты

«Атомстройкомплекс» начинает работы по подключению нового завода к газопроводу «Бухара–Урал»

Пока проектировщики «Атомстройкомплекса» внедряют инновации в жилищном строительстве, производственное подразделение девелопера наращивает мощности.

Министерство строительства России выдало компании «Атомстройкомплекс» разрешение на врезку в магистральный газопровод «Бухара–Урал». Отвод будет построен для газоснабжения нового завода АСК Цемент, который находится на на территории Сысертского городского округа. Все работы проводятся под контролем компании «Газпромтрансгаз–Екатеринбург».

Чтобы подключиться к магистральному газопроводу, который был проложен еще в 1966 году для газоснабжения производственных предприятий Урала, «Атомстройкомплекс» реконструирует участок протяженностью 208,6 км (на отрезке 1990 — 2198,6 км магистрали). Общая длина газопровода-отвода составит 236,2 метра — это расстояние от магистральной трубы до газораспределительной станции. Протяжённость самого газопровода от подстанции до завода — больше 4 км.

Стоит задача врезаться в магистральную трубу диаметром более 1 м, — рассказывает Василий Литвинцев, директор по управлению инвестиционными проектами «Атомстройкомплекса». — Это ответственная и очень сложная работа, для которой выбраны высококлассные специалисты. Их первоочередная задача — сделать прочные сварные швы. Вначале эти швы испытают высоким давлением, и только после этого начнется непосредственное подключение к магистрали.

К самому заводу газ подключат через двойную врезку: в случае блокирования подачи газа по одной ветке, автоматически будет подключаться вторая. Подключение к газопроводу станет одним из последних этапов запуска нового предприятия. Сегодня на производственной площадке АСК Цемент закончился монтаж всех производственных узлов, подходит к концу возведение административного здания. После подключения электроподстанции 110/10 кВт, которое должно произовйти в ближайшей перспективе, компания начнет поэтапный запуск производства.

В материале использованы фотографии с сайта компании «Атомстройкомплекс» и kremlin.ru