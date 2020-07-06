Рынок вернулся к росту. Свердловская область попала в число лидеров

Гендиректор корпорации ДОМ.РФ, бывший вице-премьер Виталий Мутко в интервью «Российской газете» назвал Свердловскую область в числе регионов, наиболее успешно приспособившихся к работе с системой эскроу-счетов, пишет ЕАН.

Порядка 35% строится с использованием счетов эскроу. Объем таких проектов ежемесячно растет. Среди лидеров могу назвать Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар и Свердловскую область. Сами девелоперы признаются, что те механизмы, которые предоставляют банки, достаточно удобны. Снижение ключевой ставки Центробанком позитивно отражается и на ставках по кредитам застройщикам в рамках проектного финансирования, — сказал Виталий Мутко.

По данным корпорации, продажи жилья в середине июня вернулись на уровень начала марта и составили 7,3 тыс. квартир в неделю. Виталий Мутко считает, что рынок недвижимости вернулся к росту:

Многое зависит от спроса на рынке. Мы понимаем, в какой сложной ситуации сейчас находятся люди. По данным Росстата, только в I квартале снижение реальных располагаемых доходов населения составило 0,2%. При этом по ряду прогнозов, в том числе Высшей школы экономики, во II квартале снижение может составить порядка 18%. Есть рост по безработице. Но с другой стороны, действуют меры поддержки, и это позволяет говорить о возможности восстановления спроса. За жилищным кредитом идут те, кто нуждается в покупке жилья и понимает, что ставки сейчас самые низкие в истории и что льготная ипотека, конечно, — это временная мера.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Девелоперы не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

В этом году строительная отрасль оказалась одной из сфер, работа которой не останавливалась с введением ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Власти разрешили строителям работать, но с соблюдением мер безопасности для работников: дистанцией, контролем температуры тела, масками и средствами дезинфекции. И пока предприниматели из самых разных отраслей просили о помощи, застройщики в первый месяц самоизоляции фиксировали рост спроса на квартиры. Этому во многом способствовал низкий процент по ипотечным кредитам.

Свердловский министр строительства Михаил Волков, интервью с которым DK.RU провел в прямом эфире, рассказывал, что власти активно обсуждают поддержку отрасли и главный упор делается именно на восстановление спроса.

Отметим, что в этом году в регионе объем ввода жилья должен составить 2,6 млн кв. м.