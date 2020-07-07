Стоимость жилья растет, компании подводят итоги первого эскроу-года. Дайджест рынка

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Кредитные лимиты по «путинской ипотеке» повысили в два раза, но срок действия программы не продлили

Программа льготного ипотечного кредитования, которую по поручению президента РФ Владимира Путина запустили в качестве одной из противокризисных мер, изменилась — в лучшую сторону. Теперь те, кто планирует купить квартиру в новостройке с привлечением такого кредита, может присматривать квартиру стоимостью до 6 млн руб. — в регионах, и до 12 млн руб. — в Москве и Санкт-Петербурге, Московский и Ленинградской областях. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 29 июня.

Как рассказывал DK.RU, с предложением повысить планку кредита к правительству России обратился глава страны Владимир Путин. Он объяснил свою инициативу положительным эффектом льготной ипотеки для строительного рынка.

[К 20-м числам июня] свыше 45 тыс. семей уже оформили ипотеку на льготных условиях. Нужно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, подняв планку стоимости квартир, которые можно приобрести по этой программе. Думаю, это будет востребованной мерой поддержки, — заявил президент.

О том, что льготная ипотека действительно востребована рынком, говорят и данные госкорпорации ДОМ.РФ. По ее оценкам, продажи жилья в середине июня вернулись на уровень начала марта и составили 7,3 тыс. квартир в неделю. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что рынок недвижимости вернулся к росту:

Мы понимаем, в какой сложной ситуации сейчас находятся люди. По данным Росстата, только в I квартале снижение реальных располагаемых доходов населения составило 0,2%. При этом по ряду прогнозов, в том числе Высшей школы экономики, во II квартале снижение может составить порядка 18%. Есть рост по безработице. Но с другой стороны, действуют меры поддержки, и это позволяет говорить о возможности восстановления спроса. За жилищным кредитом идут те, кто нуждается в покупке жилья и понимает, что ставки сейчас самые низкие в истории и что льготная ипотека, конечно, — это временная мера, — высказал он свое мнение в интервью «Российской газете».

Напомним, льготная ипотека под 6,5% заработала с 23 апреля 2020 года. Она распространяется на покупку жилья в новостройках, первоначальный взнос по этой программе составляет 15% стоимости жилья. Действовать льготная ипотека будет до 1 ноября 2020 года. Ранее в правительстве рассматривались варианты продления действия программы, но 3 июля Минстрой РФ заявил, что этого не будет.

Программа ипотеки по льготной ставке заканчивается 1 ноября 2020 года. Сегодня самые лучшие условия для того, чтобы покупать жилье в ипотеку, — сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что с учетом повышения планки стоимости квартир, ждать продления не стоит.

Сегодня и так действуют беспрецедентные условия для покупки жилья. Не надо ждать, гадать на кофейной гуще. Просто надо идти и улучшать жилищные условия, — сказал замминистра.

Застройщики подводят итоги года работы по эскроу-счетам

1 июля 2019 года в России начали действовать поправки в закон о долевом строительстве: вместо уже привычной схемы долевого участия в дело вступило проектное финансирование. По новой схеме застройщик получает деньги дольщиков только по окончании строительства, используя для финансирования работ другие источники — банковские кредиты, собственные средства и т. д.

Крупные застройщики города и раньше применяли такую схему финансирования, поэтому для них переход на новую схему прошел успешно. Как рассказывал DK.RU, Свердловская область вошла в число регионов, наиболее успешно приспособившихся к работе с системой эскроу-счетов.

Порядка 35% строится с использованием счетов эскроу. Объем таких проектов ежемесячно растет. Среди лидеров могу назвать Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар и Свердловскую область. Сами девелоперы признаются, что те механизмы, которые предоставляют банки, достаточно удобны. Снижение ключевой ставки Центробанком позитивно отражается и на ставках по кредитам застройщикам в рамках проектного финансирования, — сказал Виталий Мутко.

Свердловские застройщики подтверждают эти слова. Так, в компании «Атомстройкомплекс» рассказали, что сегодня с помощью проектного финансирования возводится около 80% объектов компании.

Объекты, которые мы реализуем по старой схеме, находятся уже на завершающей стадии строительства с вводом в текущем году, их осталось немного. Сегодня мы как один из ключевых участников рынка с уверенностью можем сказать, что схема с эскроу-счетами работает и хорошо себя зарекомендовала, — прокомментировал рыночную ситуацию Андрей Батурин, финансовый директор компании «Атомстройкомплекс».

Он добавил, что банки охотно сотрудничают с крупными застройщиками — теми компаниями, у кого надежные финансовые показатели, качественные проекты и есть достаточное количество собственных средств. Большинство банков предлагает пакетное обслуживание — например, если открывать в одном кредитном учреждении и эскроу-счета, и проектное финансирование, можно получить преференции по ипотеке.

Мы имеем возможность выбирать себе в партнеры те банки, которые предлагают наиболее удобные для нас условия, и находимся в постоянном диалоге с ними. Ведем переговоры по снижению ставки проектного финансирования, а также о возможности параллельного вложения собственных и банковских средств на старте объекта. Для наших клиентов с переходом на эскроу фактически ничего не изменилось: банки предусматривают гибкие условия работы, девелоперы имеют возможность влиять на ставку, а покупатели получили дополнительные гарантии, — поясняет Андрей Батурин.

В числе объектов, которые «Атомстройкомплекс» реализует с помощью эскроу-счетов, — новая очередь ЖК «Северное сияние», ЖК «LIVE», номинированный на премию Urban Awards, а также новая очередь ЖК «Просторы»

Коммерческую недвижимость будут возводить по прежним финансовым схемам

Тем временем Банк России объявил, что не видит необходимости распространить механизм проектного финансирования на строительство коммерческой недвижимости.

Что касается распространения 214 закона (закон о долевом строительстве – ред.) на финансирование коммерческой, не жилой, недвижимости, нам видится, что такой потребности сегодня нет, — заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова на пресс-конференции. посвященной итогам первого года реформы долевого строительства.

По ее словам, кредитование и получение финансирования на строительство коммерческой недвижимости никогда «не испытывало проблем». А реформа долевки связана именно со строящейся жилой недвижимостью.

Поправки в 214-й закон призваны в первую очередь защитить граждан, гарантировать сохранность средств, вкладываемых в приобретение жилья, — пояснила г-жа Полякова.

В России выросли нормативы стоимости 1 кв. метра жилья

В начале июля Минстрой РФ увеличил норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья почти на 6% — с 46 000 руб. до 48 634 руб. Год назад это показатель составлял сумму 45 133 руб.

Норматив средней стоимости 1 кв. м пересматривают раз в полгода. Его используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что нормативные цены на жилье занижены и не отражают реальной себестоимости строительства. По его словам, такое занижение негативно сказывается на уровне ввода жилья.

Россия — в ТОП-20 стран мира по росту цен на жилье

Между тем в конце июня Россия заняла 15-е место в мировом рейтинге роста цен на жилье. В конце июня рейтинг The Global House Price Index опубликовала консалтинговая компания Knight Frank.

Согласно данным аналитиков, средняя стоимость недвижимости в нашей стране по итогам первого квартала увеличилась на 7,1% за год. В прошлом году в таком же рейтинге Россия находилась на 13-м месте с показателем годового роста цен в 7,2%. К следующему рейтингу положение может снова измениться. Как пояснила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, в исследовании анализировались данные, собранные на конец марта 2020 года, когда пандемия только набирала обороты в России. В апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок, что и в итоге привело к формированию отложенного спроса.

[В дальнейшем] цены на первичном рынке будут зависеть от возможностей застройщиков и покупателей — как быстро будет восстанавливаться спрос; от итогового баланса спроса и предложения и поддержки со стороны государства. На вторичном же рынке мы не ожидаем динамичных изменений, возможна ценовая стагнация и небольшие отрицательные корректировки (в пределах 5%). Также мы ожидаем снижения уровня предложения на вторичном рынке, так как часть продавцов не готова снижать цены, — дала прогноз г-жа Широкова.

В Екатеринбурге работают над проектом обновления Юго-Западного лесопарка

Одним из важных факторов цены на жилье всегда было его местоположение. В последнее время жители мегаполисов согласны платить больше за квартиры в ЖК, расположенных рядом с зелеными зонами. Самоизоляция еще более подчеркнула важность такого соседства для городских жителей.

Исторически так сложилось, что в центральной части Екатеринбурга нет большого количества парков и скверов, зато город окружен лесопарковыми зонами. Правда, не все они сегодня удобны для прогулок: где-то не хватает дорожек, где-то требуется освещения, большинству необходима санитарная чистка. Администрация города постепенно приводит лесопарки в порядок: сейчас, к пирмеру, идет большая работа по реконструкции Шарташского лесопарка. В скором времени должен измениться и Юго-Западный лесопарк. Министерство природных ресурсов Свердловской области провело конкурс на выполнение первого этапа проектных работ по обновлению Юго-Западного лесопарка. Победителем стала компания «Атомстройкомплекс».

Согласно техническому заданию, в рамках первого этапа будут выполнены проектные работы на участке лесопарка от ул. Де Геннина до перспективной ул. Чкалова, в их числе — входные группы, типовые площадки для отдыха, навигация, реконструкция существующей тропы здоровья и создание двух новых пешеходных маршрутов: «Северный подход» и «Тропа лесничего»

Как рассказали корреспонденту DK.RU в «Атомстройкомплексе», девелопер принял решение передать работы сторонней проектной организации и дополнительно направить на проектирование собственные финансовые средства.

Это позволит более детально проработать проект и уделить больше внимания его общественному обсуждению. Рядом с Юго-Западным лесопарком расположено несколько наших объектов, поэтому мы заинтересованы в развитии лесопарка, повышении доступности и безопасности его территории для горожан, — пояснили в пресс-службе компании.

Также представители застройщика рассказали, что год назад «Атомстройкомплекс» профинансировал большое исследование территории лесопарка. Профессиональные туристы и архитекторы изучили пользовательские предпочтения и на их основе разработали концепцию развития лесопарка, которая базируется на сложившихся сценариях использования территории горожанами и максимально учитывает их пожелания. Концепция подразумевает формирование парка природных ощущений, где в первую очередь можно наслаждаться взаимодействием с природой, пояснили представители АСК и добавили, что проделанная архитекторами работа оказалась ненапрасной: в техническое задание на проектирование, подготовленное областным Министерством природных ресурсов, вошли отдельные блоки и рекомендации, сформулированные при разработке концепции.

Проектные работы по благоустройству Юго-Западного лесного парка запланированы в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области», который является одним из направлений национального проекта «Экология», — пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев. – При проектировании должен быть учтен режим особо охраняемой природной территории и уже существующие дорожки, и тропинки. Кроме этого, должны быть учтены интересы маломобильных групп населения.

Проектные работы будут завершены к осени, после чего проект первого этапа обновления парка будет представлен общественности.