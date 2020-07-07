Семеро погибших за сутки. Заболеваемость COVID в Свердловской области остается высокой

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 14 529 заболевших. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом в регионе в третий раз зарегистрировано семь смертей от инфекции — подобное было 6 и 3 июля.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+124), Алапаевского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского городского округа, — сообщили в свердловском оперативном штабе.

Состояние 160 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 133 находятся в реанимации, в том числе 59 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 702 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 284 пациента, всего медики вылечили от коронавируса 8726 свердловчан, погибло в общей сложности 138 человек.

Таким образом, учитывая показатели летальности, коэффициент распространения инфекции (Rt) в Свердловской области снова вырос до 1,05, напоминает JustMedia.ru. Это может означать, что переход на второй этап снятия ограничений был преждевременным.

Сегодня также стало известно, что крупнейшая вспышка COVID-19 произошла в Свердловской областной клинической больнице №1. Как пишет URA.RU, там заразились около 140 сотрудников.

Главный врач ОКБ №1 Игорь Трофимов подтвердил агентству эту информацию.

Цифра близка к верной, но из них 92 сотрудника уже поправились и приступили к работе, — сообщил руководитель клиники. — Мы живем в период пандемии коронавирусной инфекции — что теперь сделаешь? Наши сотрудники не изолированы от мира — они живут в семьях, работают, ездят на работу в транспорте.

По словам главврача, на карантине сейчас находятся три отделения больницы. «В течение этой недели все они должны приступить к работе», — сообщил Трофимов.

Ранее Роспотребнадзор заявил о занижении статистики COVID-19 в регионе. По словам главы ведомства Дмитрия Козловских, число официальных новых зарегистрированных случаев расходится со статистикой, которую получают по результатам тестирования. Цифры в среднем отличаются в 1,5-2 раза. Позже Козловских объяснил, что документ, который просочился в сеть, являлся рабочей перепиской и сказал, что «управлением Роспотребнадзора и министерством здравоохранения Свердловской области проведена работа по установлению и устранению причин расхождения данных и приведению их в соответствие».

Как писал DK.RU, ограничения в регионе постепенно смягчаются, так, 6 июля открылись муниципальные детские сады при условии заполнения не более 50%, также работают загородные лагеря. Кроме того, власти разрешили работу магазинам площадью до 800 кв. м и летним верандам ресторанов. По правилам, кафе могут открываться при коэффициенте Rt 0,8, но губернатор Куйвашев пошел на уступки рестораторам, разрешив им работать при Rt 1,2.