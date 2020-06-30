В свердловской области резко выросло число заболевших COVID-19

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболеваемости в регионе. С начале пандемии в Свердловской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 12792 человек, пишет JastMedia.ru. 138 пациентов находятся в в тяжелом состоянии, 57 из них — на аппаратах ИВЛ. За сутки выздоровели 150 человек.

За последние сутки наибольшее число инфицированных выявили в Екатеринбурге — 255 из 276. В оперштабе это объяснили тем, что в сводке за 30 июня учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам они не были включены в предыдущие отчеты.

Из-за сегодняшних цифр коэффициент распространения вируса на 30 июня вырос до 1.22. Это может повлиять на переход региона к следующему этапу снятия ограничений. Напомним, пока действие режима повышенной готовности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 6 июля. Но при этом ряд ограничений глава региона снял: разрешил работу магазинов площадью 800 кв. м, а также библиотек и автошкол. Чтобы перейти к следующему этапу, который предполагает, к примеру, открытие уличных кафе, коэффициент в течение недели не должен превышать 0.8, а половина коек в больницах, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, должна быть свободна. При этом представители полпредства УрФО сообщали 28 июня, что в Свердловской области свободно всего 27,1% коечного фонда.

Число умерших от инфекции за последние сутки также выросло — оперштаб подтвердил две смерти. Общее число свердловчан, умерших от COVID-19, составило 95 человек. С начала пандемии свердловские медики спасли от инфекции 7459 жителей региона.