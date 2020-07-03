Роспотребнадзор заявил о занижении статистики COVID-19 в регионе. Власти все отрицают

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских направил письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева, в котором указал, что в регионе занижают реальное число новых случаев COVID-19. Скан письма опубликовал телеграм-канал «Екатеринбургерная».

По словам Дмитрия Козловских, число официальных новых зарегистрированных случаев расходится со статистикой, которую получают по результатам тестирования. Цифры в среднем отличаются в 1,5-2 раза.

Так, по данным Роспотребнадзора, с 8 по 14 июня в Свердловской области в ходе тестирования было выявлено 2659 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако больницы региона подготовили только 1784 экстренных извещения о заболевших. Авторы телеграм-канала отмечают, что около 33% выявленных случаев не были учтены должным образом.

За неделю с 15 по 21 июня в ходе тестирования было выявлено 3036 случая заражения COVID-19, однако извещений о новых больных поступило только 1546. Таким образом, почти половина подтвержденных случаев не была учтена в статистике.

Главный санитарный врач в письме заявляет, что это является угрозой для жизни граждан:

Данная ситуация является угрозой для жизни и здоровья, а также может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, а именно: влечет позднее выявление больных и инфицированных граждан, несвоевременные взятие на медицинское наблюдение, изоляцию больных, установление контактных, проведение противоэпидемических мероприятий, что способствует распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Свердловской области.

Вице-губернатор Павел Креков прокомментировал письмо, которое появилось в сети. По его словам, письмо действительно было направлено в адрес губернатора, однако вопрос с расхождением статистики решен:

Это письмо уже совместно отработано службами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения, и на те вопросы, которые у ведомств возникали друг к другу, уже получены удовлетворяющие стороны ответы. Все возникающие вопросы разрешены.

Павел Креков отметил, что главным показателем правильности статистики является количество госпитализаций:

В ежедневном режиме мы отслеживаем, сколько людей поступает на лечение как в амбулаторное звено, так и в стационар. Расхождения могут возникать в ситуациях, когда один человек трижды регистрируется. Это происходит, когда его регистрирует участковый врач, затем скорая помощь, которая везет его в больницу, а потом сама больница, которую он посещает как больной. И наша задача — не допустить дублирования. Это внутриведомственные вопросы, которые решаются сейчас специалистами, которые не нужно переводить в политическую плоскость. Мы разобрались в спорных ситуациях и ответы получили, — сказал Креков.

Как сообщал DK.RU, по данным на 3 июля, в Свердловской области зафиксировано 13499 случаев коронавируса с начала пандемии.