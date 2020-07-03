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В Екатеринбурге разрешили открыться детским садам. В регионе 227 новых случаев COVID-19

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В Екатеринбурге разрешили открыться детским садам. В регионе 227 новых случаев COVID-19
Автор фото: Анна Храновская. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Общее число зараженных в регионе за весь период пандемии достигло 13499 случаев. Напомним, что до 6 июля в Свердловской области действует режим ЧС и масочный режим.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области за последние сутки еще у 227 пациентов подтвердился коронавирус. Большинство заболевших — 161 человек — в Екатеринбурге. Общее число зараженных в регионе за весь период пандемии достигло 13499 случаев.

Состояние 148 госпитализированных пациентов с COVID-19 в Свердловской области оценивается как тяжелое. Из них 116 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 пациентов на аппаратах ИВЛ.

За сутки в регионе зарегистрировано семь смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 114 пациентов с этим заболеванием.

Сегодня стало известно, что с 6 июля откроются все муниципальные детские сады, которые были закрыты из-за коронавируса. В мэрии уточнили, что садики возобновят работу с ограничениями:

На заседании оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 30 июня 2020 г., было принято решение об открытии детских садов в штатном режиме, но заполняемостью не более 50%.

Руководители детских садов должны будут оборудовать вход в помещения антисептиками для обработки рук, ежедневно измерять температуру работников, родителей и детей при входе в здание, обеспечить работников защитными масками. Кроме того, в помещениях должны быть рециркуляторы воздуха и переносные ультрафиолетовые облучатели. Каждые два часа поверхности (дверные ручки, поручни, перила, столы, стулья, шкафчики для одежды, раковины для мытья рук и т.д.) должны обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Чтобы возобновить посещение садика, родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: уведомить детский сад о выходе ребёнка для постановки его на питание и принести справку об эпидблагополучии.

Добавим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу до 6 июля, сообщал JustMedia.ru.

Автор: Екатерина Тарханова
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