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В Свердловской области подвели итоги голосования по поправкам к Конституции

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В Свердловской области подвели итоги голосования по поправкам к Конституции
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Избирательная комиссия Свердловской области обработала 100% бюллетеней общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ. Цифры.

#ВЫБОРЫ#КОНСТИТУЦИЯ#НОВОСТИ

Явка участников голосования составила 51,55%, сообщает территориальная избирательная комиссия. «За» поправки проголосовали 65,99% жителей региона, «против» – 32,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней.  

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, всего в голосовании приняли участие 1 715 988 жителей Свердловской области.

В Екатеринбурге бюллетени получили 499 808 жителей. По всем районам голоса распределились примерно одинаково: в соотношении чуть более 30% «против» поправок в Конституцию, чуть больше 60% — в поддержку изменений.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня и завершилось 1 июля. В Свердловской области работали более 2,5 тыс. избирательных участков. Помимо стационарных, в этот раз власти организовали мобильные пункты приема голосов: синие шатры появились прямо в городских дворах. В Екатеринбурге было развернуто 100 таких мобильных участков. Проголосовать на них смогли жители, зарегистрированные в домах, находящихся рядом с избирательными шатрами, сообщал DK.RU. Плановым для региона был показатель явки 60%.

На обеспечение безопасности при голосовании потрачено 200 млн руб. из областного бюджета, сообщил на брифинге глава региона Евгений Куйвашев. Еще 20 млн руб. власти потратили для пиара, из них более 9 млн руб. — на печать благодарственных грамот.

Поправки к Конституции касаются различных сфер, в частности, дают возможность Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 гг.

В целом по стране, по данным ЦИК, в голосовании приняли участие 77,93% россиян. По результатам обработки 99,9% бюллетеней, «против» высказались 21,26%, поддержали поправки 77,93% проголосовавших.

Евгений Енин, телеведущий, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU в своей колонке высказывал мнение, что в стране нет запроса на перемены:

Самое же главное, почему я, например, отношусь предельно спокойно ко всему происходящему: никакого запроса на перемены у нас нет, это раз, и нас все в целом устраивает, это два. Вы можете смеяться, но Путин получает большинство на выборах не потому, что результаты рисуют, за него действительно голосуют люди, которые спокойно ставят галку в другом квадратике. А по поводу «все устраивает» — ну вот, подняли НДС на два процента, посчитайте сами, сколько у вас из кармана вынули. И что, кто-то видел акции протеста?

Автор: Анна Хлебникова
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