«Никакого запроса на перемены у нас нет, и нас всё в целом устраивает», — Евгений Енин

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— Всенародное недельное антикоронавирусное голосование войдет в историю хотя бы потому, что еще никогда мы всей страной не ставили галочки в бюллетенях с такой ошибкой.

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Я понимаю, что малообразованный человек может ничего и не заметить, но в этом вопросе ошибка примерно такая же, как если бы слово «Конституция» написали через «а». Правильно: «Вы одобряете изменения в КонституцИИ», а не «в КонституцИЮ».

Я подозреваю, что в начальном варианте вместо «изменений» были «поправки», тогда все было бы правильно. Проблема в том, что юридически поправка всего одна, такая большая-пребольшая поправища из 206 пунктов. В агитации, в СМИ, говорилось о поправках во множественном числе, о разных поправках, и если написать в бюллетене «поправка» в единственном числе, то избиратели начали бы спрашивать: за какую именно поправку из тех, что им рассказывали, они голосовали, и как проголосовать за остальные?

Что можно сказать о самих поправках? Будем говорить «поправки», как привычно.

Большая часть из них неплоха, хотя и необязательна.

Ну, например, то, что семья — это союз мужчины и женщины, уже записано в семейном кодексе. Можно закрепить и в Конституции, почему нет. Но если и не закреплять, то чтобы представить усыновление ребенка семьей из двух геев в 2035 году, как в знаменитом агитационном ролике, то нужно одновременно представить, что через 15 лет и Путин — не Президент, и большинство в ГД и СФ — сторонники однополых браков. Что решительно непредставимо.

Или ежегодная индексация пенсий. Повышение пенсий — это прекрасно, но индексация — это не повышение. Это изменение чего-то одного в соответствии с изменением чего-то другого.

Например, можно индексировать пенсии в соответствии с уровнем поступлений денег в Пенсионный фонд, и тогда пенсии будут неуклонно понижаться. Можно индексировать пенсии с привязкой к инфляции. Но тогда можно индексировать выше инфляции, в соответствии с инфляцией или ниже инфляции. Пенсии в каждом варианте будут повышаться, оставаться прежними, понижаться в реальном выражении. Что будет на самом деле — узнаем из федерального закона, который еще не написан.

Есть только одна проблема: отчислений работающих не хватает даже для выплаты текущих пенсий, и Пенсионный фонд подпитывается из госбюджета. Можно принять закон о ежегодном повышении пенсий в реальном выражении на сколько угодно процентов. Но мы прямо сейчас наблюдаем, как и нефть упала, и страна на карантине, налог с прибыли недобирается, и бюджет будут резать, что твою овцу. С другой стороны, отчисления в ПФР из ФЗП снижаются из-за того же карантина.

В таких условиях можно или понижать пенсии, потому что денег нет, или сохранять их уровень и даже повышать, но — сокращая количество пенсионеров. В прошлом году между уменьшением размера пенсий и сокращением количества пенсионеров власть выбрала второе и подняла пенсионный возраст. Денег с тех пор стало только меньше.

Или защита исторической правды. Ничего плохого в этом нет, правду нужно защищать. Немного смущает, что этот термин — «историческая правда» — пока нам не очень знаком, и чем «правда» отличается от «фактов», непонятно.

Факт — то, что было, и этому есть подтверждение. Защищать факт нет никакой необходимости: повредить ему можно только с применением машины времени. Если же правда — это представление об исторических фактах, то как ее защищать? Ну, вот подходим мы к среднему американцу, просим его на минуточку отвлечься от погромов и спрашиваем: «Кто главный победитель фашизма во Второй мировой войне?». В Конституции война, конечно, не упоминается, но у нас всё про войну.

И американец в лучшем случае говорит, что Гитлера победили США в гордом одиночестве, в худшем не понимает, о какой войне вообще речь. И вот что мы делаем, как защищаем историческую правду?

Другой пример про войну. Вторая мировая закончилась 2 сентября 1945 года. Это факт. Госдума приняла закон, согласно которому у нас день окончания Второй мировой отмечается 3 сентября. Это искажение правды, и ее надо защищать от тех же людей, которые приняли поправку о защите правды? Или то, что война закончилась второго сентября — это факт, а то, что мы отмечаем это третьего сентября — это и есть наша историческая правда?

Или упоминание Бога в Конституции. Опять же, нет в этом ничего страшного или плохого, существует масса Конституций, где Бог упомянут. А у американцев утверждение о вере в Бога записано на куда более важной, чем Конституция, бумаге, и, в отличие от нее, бумаге прямого действия: на банкнотах: In God We Trust.

Но у нас со вчерашнего дня в Конституции записан прямо-таки логлайн сериала: мы «сохраняем память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». И это не допущение — «можем хранить», а утверждение.

Что должны делать те россияне, которым предки веру в Бога не передали, а таковых в нашей стране подавляющее большинство? Или те, кто веру не сохранил, разуверился? Они могут быть уверены, что этот пункт Конституции не превратится в федеральный закон, и к ним не придут однажды хмурые люди с вопросом: «Где переданная предками вера в Бога? Предъявите, мы пришли проверить условия хранения»? А какие идеалы могли некоторые отдельно взятые предки передать, вообще лучше не представлять.

Или поправка о защите русского языка, о которой рассказывал по телевизору актер-березочник Сергей Безруков. От кого нужно защищать язык, я, человек с профильным образованием, не скажу, не знаю я врагов языка, кроме разве что безграмотных чиновников. И для чего эта попра… Погодите… Так ведь нет такой поправки! Вообще нет! Врет актер-березочник.

Про защиту языка в Конституции уже записано: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». А поправка — не про язык, а про особую роль русских: «русский язык … язык государствообразующего народа». И теперь я могу подойти к татарину и сказать:

— Я представитель государствообразующего народа, а ты нет!

На что татарин мне ответит:

— Прежде всего, Женя, ты идиот, эта поправка не про русских.

И будет прав, потому что ответит на чистом русском, да еще и родном языке. Получается, государствообразующий народ — это все, кто говорит по-русски.

Осталось понять, во-первых, являются ли иностранцы, говорящие по-русски, частью государствообразующего народа, во-вторых, понять, о чем эта поправка вообще.

Или изменение схемы назначения и отставки председателя правительства и его членов. Теперь Президент может и не распускать Госдуму, если та откажется утвердить предложенного им председателя правительства, и может не увольнять все правительство вслед за председателем. Наверное, это правильно и своевременно. Но мы точно не проснулись сегодня в новой стране.

А вот эта поправка мне очень нравится, прямо до восторга: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан». Конституция — это же, по сути, описание светлого будущего, к которому мы идем, перечень принципов, которых мы придерживаемся. И то, что в ней как цель указано благосостояние граждан, то есть измеримая величина, а не какое-нибудь существующее только в воображении «величие страны», это дорогого стоит.

Вот, например, с 2014 года благосостояние граждан падает, и, будь у закона обратная сила, мы могли бы спросить: «Почему правительство не справляется с созданием условий для повышения благосостояния граждан?». Обратной силы нет, но время пошло: посмотрим, что будет с нашим благосостоянием 1 июля 2021 года.

В целом же, конечно, это не новая Конституция, потому и нет принципиальных изменений, это освежение старой. Ну, вот как стояла дома мебель 30 лет, и еще 30 лет могла бы стоять, но что-то накопилось, назрело, и мебель переставили. В результате в квартире все примерно то же, но посвежее.

И только одна поправка будет иметь прямые последствия.

Была Конституция сталинская, была — брежневская, эта, несомненно, — путинская. Это первый случай в конституционной истории России, когда в основном законе появилась статья, посвященная конкретному человеку.

Фамилии «Путин» там нет, но именно ему, Президенту на момент принятия Конституции, позволяется участвовать в выборах Президента еще дважды, после чего «включится» ограничение двумя сроками. Замечу, что в «старой» Конституции ограничения по количеству сроков, в общем-то, и не было, повторять комбинацию «президент-президент (кто-то караулит кресло) президент-президент (кто-то караулит кресло)» можно было если не бесконечно, то пока здоровья хватит. То есть, в новом варианте ограничения ужесточаются, но с исключением для одного конкретного человека.

Ну и ничего не ново под луной, как наш Россель стал первым всенародно избранным губернатором, так он первым обнулил свои первые два срока, приняв новый Устав области, то есть региональную конституцию.

Вопрос о том, нужно ли ограничивать попытки избрания на какую-либо должность, — философский, в разных станах он решается по-разному. Те же США 150 лет жили без ограничений президентских сроков, и как-то не страдали, потом ввели ограничение и тоже ничего, живут. Даже в рамках одной страны возможны обе схемы, президентские сроки у нас ограничены, а мэры могут избираться сколько угодно.

С одной стороны, у нас демократия, источник власти — народ, и если народ хочет избрать кого-то в пятый раз, то почему же нет? С другой, того, что президент, уйдя с поста, перестанет быть самым главным начальником по факту, ограничения по срокам тоже не гарантируют.

Скажите, вот кто-то представлял себе, что Путин в 24-м году уйдет на пенсию? Да никто. Все равно бы он так или иначе сохранил власть. И главной политической интригой в России было — как именно это будет оформлено. Ну вот теперь мы знаем — как.

Самое же главное, почему я, например, отношусь предельно спокойно ко всему происходящему: никакого запроса на перемены у нас нет, это раз, и нас все в целом устраивает, это два.

Вы можете смеяться, но Путин получает большинство на выборах не потому, что результаты рисуют, за него действительно голосуют люди, которые спокойно ставят галку в другом квадратике. А по поводу «все устраивает» — ну вот, подняли НДС на два процента, посчитайте сами, сколько у вас из кармана вынули. И что, кто-то видел акции протеста? Ок, допустим, что такое НДС и как мы этот налог платим, средний россиянин не понимает. Но про пенсионный возраст понимает точно. И вот несколько сот человек на всю страну попротестовали, когда им сказали: будете работать на пять лет дольше.

Ну не бродят по стране широкие народные массы с мыслью: «Скорей бы Путин ушел, и тогда мы выберем такого-то, чтобы он сделал то-то». Нет у нас каких-то более-менее распространенных в популяции требований, которые мы осознаем, а они не выполняются.

Так что поздравляю тех, кто выиграл в лотерею, проводившуюся на участках. Явная и очевидная польза от обновленной Конституции. Что-то же должно в стране обновляться.