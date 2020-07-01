Почти 50% свердловчан проголосовало по поправкам к Конституции. Первые данные экзитполов

По данным на 19.00 на избирательные участки пришли 49,16% жителей Свердловской области. В Екатеринбурге явка составила 42,32% (более 478 тыс. человек). Такие данные озвучил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Несмотря на то, что участки завершили свою работу в 20.00, существенного влияния на результат этот час не окажет.

О том, что явка в регионе вряд ли превысит 60% (именно такой показатель прогнозировал г-н Русинов, он же считался плановым), было понятно еще накануне. По данным на утро 1 июля явка составила лишь 36% населения Свердловской области, в Екатеринбурге — 27%. При этом не ошибся в прогнозе глава Екатеринбурга Александр Высокинский: он рассчитывал, что на избирательные участки придет больше 400 тыс. избирателей или примерно 40% населения города.

По данным опросов избирателей на выходе с участков (экзитполов), поправки к Конституции поддержали 72% свердловчан, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на фонд «Общественное мнение». Такие же данные приводит и облизбирком по итогам обработки 10% бюллетеней.

Свердловская область показала худший результат по явке в УрФО: на 19.00 в ЯНАО на избирательные участки пришли 78,8% жителей, в Тюменской области — 73,5%, в Челябинской области — 62,1%, в ХМАО — 59,6%, в Курганской области — 55,9%.

В целом по России явка составила почти 63% на 17.00 (мск). По итогам обработки 15% протоколов, за поправки проголосовали 71,46% избирателей.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня и завершилось 1 июля. В Свердловской области работали более 2,5 тыс. избирательных участков. Помимо стационарных, в этот раз власти организовали мобильные пункты приема голосов: синие шатры появились прямо в городских дворах. В Екатеринбурге было развернуто 100 таких мобильных участков. Проголосовать на них смогли жители, зарегистрированные в домах, находящихся рядом с избирательными шатрами, сообщал DK.RU.

На обеспечение безопасности при голосовании потрачено 200 млн руб. из областного бюджета, сообщил на брифинге глава региона Евгений Куйвашев. Еще 20 млн руб. власти потратили для пиара, из них более 9 млн руб. — на печать благодарственных грамот.

Поправки к Конституции дают возможность Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 гг.

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