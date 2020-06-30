200 млн руб. на организацию голосования. Губернатор рассчитывает на высокую явку

Своим мнением о том, сколько свердловчан посетит избирательные участки, чтобы проголосовать по поправкам к Конституции, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поделился на брифинге, который прошел накануне основного дня голосования.

Прогноз — дело неблагодарное. Но я рассчитываю на то, что в Свердловской области всегда была активная гражданская позиция и электоральный интерес ко всем выборам. Думаю, около половины жителей, а может и больше, примут участие в голосовании, — заявил глава региона.

При этом губернатор отметил, что главы муниципалитетов, в которых явка будет невысока, не понесут за это ответственности.

Важнее сегодня обеспечить безопасность прохождения голосования. Люди, если хотят, — идут, не хотят — не идут. Это выбор каждого человека и гражданина. Безусловно, мы сделаем аналитику, выводы, почему в тех или иных муниципалитетах не были созданы условия для явки. Но это — стандартная аналитика, которая проводится после любого электорального цикла, — пояснил Евгений Куйвашев.

Напомним, голосование за новый текст Конституции РФ началось 25 июня. Опрос растянули на наделю из-за пандемии: чтобы минимизировать скопление людей в одном помещении. Помимо традиционных стационарных участков, волеизъявиться можно и на мобильных участках: как рассказывал DK.RU, палатки с переносными урнами ставят прямо во дворах. Также явку стимулируют розыгрышами и призами.

За прошедшие пять дней с начала голосования, явка в регионе составила 32,42%. В Екатеринбурге цифры ниже — пока проголосовали 23,58% процента избирателей города, — сообщает пресс-службе избиркома Свердловской области.

Впрочем, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский еще неделю назад прогнозировал в городе явку на уровне 40% — ниже, чем Куйвашев и Русинов.

У нас с вами есть примеры явки и 30%, и 60%. Мы рассчитываем на активность наших горожан: думаем, что придет больше 400 тыс. избирателей, — ответил мэр на вопрос корреспондентов СМИ.

В Екатеринбурге, по официальным данным, насчитывается 1,09 млн избирателей. Таким образом, 400 тыс. человек — это 40%.

DK.RU писал, что для пиара нынешнего голосования власти потратили около 20 млн руб. Из них 9,2 млн руб. пустили на печать благодарностей от имени губернатора области Евгения Куйвашева за участие в голосовании. Плюс большие средства были потрачены на то, чтобы все участки были обеспечены дезсредствами, сообщает ЕАН.

Это в основном обеспечение средствами защиты. Все участки ими обеспечены. Тот, кто пойдет голосовать, может быть уверен в своей безопасности. На это потрачено чуть больше 200 млн рублей. Ну и работа избиркомов финансируется из средств областного бюджета, — уточнил губернатор. .

Основное голосование по поправкам назначено на завтра, 1 июля. Этот день сделали выходным. Всего в Конституцию предполагают внести более 200 поправок. Основная — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, после которого он сможет баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 году.