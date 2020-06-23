РЖД и Кольцово увеличивают число рейсов к российскому морю

Большое количество рейсов из Екатеринбурга следует в Крым. Сегодня в Симферополь летают самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Россия». С 26 июня к ним добавится Nordwind — перевозчик будет осуществлять рейсы по понедельникам, пятницам и воскресеньям. В общей сложности в течение лета еженедельно в Крым из столицы Среднего Урала будет отправляться до 30 рейсов. Напомним, ранее DK.RU писал, что «Уральские авиалинии» запросили более 1000 рейсов в Крым.

В Сочи возить свердловчан будут шесть авиакомпаний. Сейчас это делают «Победа», Nordwind, Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Россия», с 1 июля рейсы будет выполнять Azur air. Этот перевозчик будет совершать рейсы на авиалайнере Boeing-767 вместимостью до 336 пассажиров.

С июля же в расписании Кольцово появится еще один черноморский город — Геленджик. Прямые рейсы начнет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолеты будут летать трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Одно из популярных направлений — Анапа. На этот черноморский курорт летают сегодня три авиакомпании — «Победа», «Уральские авиалинии» и «Россия». С 1 июля из Екатеринбурга к ним присоединится и авиакомпания Ютэйр.

В Анапу также можно будет добраться по железной дороге. Как рассказали в РЖД, компания восстанавливает еще два маршрута с Урала на Черноморское побережье.

С 30 июня в расписание вернется поезд №233/234 Екатеринбург –— Имеретинский Курорт, с 1 июля — поезд №289/290 Екатеринбург–Анапа, — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») восстановил курсирование поездов №345/346 Нижневартовск – Адлер и №522/521 Приобье – Новороссийск, которые следовали через Екатеринбург.

В РЖД также рассказали, что спрос на поездки в поездах дальнего следования в первый летний месяц 2020 г. вырос вдвое по сравнению с маем.

В мае холдинг возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая на сети железных дорог пассажиры оформляли в среднем около 100 тыс. билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое –— до 200 тыс. в сутки, — прокомментировали в РЖД.

Отметим, из-за пандемии летний отдых на зарубежных курортах для россиян будет, скорее всего, недоступен.По крайней мере, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал жителям страны провести этот отпуск на территории России. В какие суммы обойдется отдых, DK.RU рассказывал несколько дней назад. Также мы описывали несколько маршрутов для путешествия по Уралу.