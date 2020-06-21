Россиян просят отдыхать в России. Куда и за сколько можно уехать в отпуск в 2020 году?

Отправиться в отпуск за границу в этом году россияне, видимо, уже не смогут. Чиновники рекомендуют гражданам подумать о родных курортах, но готовы на это не более четверти жителей страны. О том, где и за сколько можно будет отдохнуть летом-2020 пишет The Bell.

Напомним, правительство рекомендовало регионам вместе с Роспотребнадзором и Ростуризмом до 15 июня подготовить планы возобновления работы туристической инфраструктуры. К этому сроку ограничения на прием туристов сняли 24 региона, в том числе Москва и Санкт-Петербург.

Ехать или нет?

В конце мая опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство россиян собирается провести отпуск дома (61%) или на даче (31%). О желании поехать в другой российский город заявили только 11% опрошенных, на курорты черноморского побережья России — 6%, в Крым — 5%. 36% опрошенных заявили, что никуда не поедут из-за отсутствия средств, еще 25% — из-за эпидемии коронавируса.

Согласно данным сервиса «Островок», число бронирований в российских гостиницах на июнь по сравнению с 2019 годом снизилось на 75%, на июль — на 64%, на август — на 55%. В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) сказали, что рассчитывают, что россияне начнут бронировать отели и апартаменты позже:

Пока клиентов отпугивает непредсказуемость ситуации в июле-августе и отсутствие понятной информации от государственных органов о правилах посещений курортов. Скорее всего, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации, нас ждет взрывной рост бронирований на курортные отели в июле-августе и соответствующий рост цен, — надеется гендиректор ZONT Hotel Group Николай Филатов.

Отдых на море

Хотя Краснодарский край и Крым еще только готовятся открыться, цены на летнее бронирование отелей в этих регионах уже выросли: по данным сервиса бронирования «Островок», средний чек в отелях в Ялте по сравнению с летним сезоном 2019 года подорожал на 25%, до 5179 рублей, в Сочи — на 14%, до 3838 рублей.

Не так резко, но дорожает в курортных регионах и краткосрочная аренда недвижимости. По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя стоимость аренды коттеджа в Краснодарском крае выросла по сравнению с 2019 годом на 17% (до 3500 рублей за сутки), дачи — на 1% (до 2000 рублей). В Крыму аренда дачи подорожала в среднем на 11% (до 2000 рублей), дома — на 9% (до 2500 рублей).

Рост цен на гостиницы смогут компенсировать подешевевшие авиабилеты. По данным «Туту.ру», в среднем билет туда-обратно из Москвы в Сочи летом 2020 года стоит 7872 рублей (в 2019 году — 11 975 рублей), в Симферополь — 9634 рублей (13 869), в Краснодар — 7430 рублей (10 609).

Столицы

Москва и Санкт-Петербург — единственные популярные среди путешественников регионы, где спрос на туристическое жилье по сравнению с прошлым годом снизился — на 5% в Москве и на 31% в Санкт-Петербурге, по данным «Авито Недвижимости». Это неудивительно: на столицы приходилась большая часть туристов из-за границы, которые в этом году в Россию приехать не могут.

Резко упали и цены. Посуточная аренда жилья в Москве в среднем подешевела на 20% (в среднем до 1999 рублей), в Санкт-Петербурге — на 25% (до 1500 рублей). Стоимость гостиничного номера в Москве, по данным сервиса «Островок» на 16 июня, упала на 7%, до 3500 рублей, в Санкт-Петербурге — выросла на 1%, до 3313 рублей.

Золотое кольцо

Спрос и цены на отдых в городах Золотого кольца (Владимир, Суздаль, Ярославль и др.) поддерживают туристы из России, которые отправились в эти города после снятия режима самоизоляции и ограничений на передвижение. Объявление о сдаче загородной недвижимости на этих направлениях россияне просматривают втрое чаще, чем в 2019 году, следует из данных «Авито Недвижимости».

Цены на дома и дачи во Владимире выросли на 17%, до 7000 рублей, дома около Суздаля — на 50%, до 1500 рублей. Только около Ярославля дачи пока дешевеют (-8%, до 6000 рублей). Не подешевели и гостиницы: средняя стоимость ночи в отеле во Владимире — 2306 рублей (+4% к лету 2019 года), в Ярославле — 2613 рублей (+1%), приводит данные «Островок». Дешевеют только городские съемные квартиры: во Владимире на 7%, до 1300 рублей в среднем в сутки, в Суздале — 750 рублей (цена не изменилась), в Ярославле — 1000 рублей (-23%).

Дальние направления

Отдых в Республике Алтай тоже дорожает: спрос на краткосрочную аренду за год там вырос на 3–4%. Средняя стоимость аренды загородного дома на Алтае выросла на 50%, до 3000 рублей.

Спрос на аренду в курортных городах на берегу озера Байкал (например, Байкальске и Слюдянке) вырос в 3–4 раза, хотя в среднем в Иркутской области остаются на прежнем уровне, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости». Отели в Иркутске подорожали на 16%, до 4215 рублей в среднем за сутки, следует из данных «Островка».

Зато билеты на Алтай и на Байкал подешевели почти вдвое: из Москвы в Горно-Алтайск туда-обратно сейчас можно улететь в среднем за 18 203 рубля (в 2019 году — 31 971 рубль), из Москвы в Иркутск — за 18 875 рублей (в 2019 году — 28 767).