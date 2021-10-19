Голикова: В России нужно ввести «нерабочие дни» с 30 октября. В ряде регионов — с 23-го

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября «нерабочие дни» из-за пандемии. Главный санврач, в свою очередь, считает введение QR-кодов недостаточным для борьбы с COVID.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября «нерабочие дни» из-за ситуации с коронавирусом, пишет РБК. В некоторых регионах «нерабочие дни» можно объявлять уже с 23 октября, подчеркнула она.

Голикова также предложила работодателям перевести невакцинированных граждан и сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель.

Известно, что премьер-министр Михаил Мишустин предложение вице-премьера поддержал. Он поручил ей доложить о предложенных мерах на завтрашнем совещании с участием президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков отметил, что Путин выслушает эти предложения, но «принимать решение будет только он».

Вице-премьер также предложила регионам после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам, добавляет ТАСС.

Главный санитарный врач России Анна Попова, в свою очередь, считает, что введение QR-кодов в регионах сегодня недостаточно для борьбы с COVID-19, передают РИА Новости.

Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и приниятия необходимых мер, — сказала глава Роспотребнадзора на заседании с участием членов правительства.

За минувшие сутки в России выявлено 33 740 новых случаев заражения. Число зарегистрированных смертей за сутки побило рекорд — 1 015 погибших.

«Нерабочие дни» уже объявлялись в России в начале пандемии — весной 2020 года, а также на майские праздники в 2021-м. Бизнес-сообщество не приветствует подобных решений, сообщал DK.RU.