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Екатеринбургская компания выделила 20 млн руб. на IТ-образование. Как попасть в проект?

Штаб-квартира СКб-Контур
Штаб-квартира СКб-Контур. Автор фото: deboshir214. Иллюстрация: ru.wikipedia.org

Компания основала собственный благотворительный фонд в марте 2021 г. На его помощь могут рассчитывать школьники, учителя математики и информатики, организаторы профильных олимпиад.

#ОБРАЗОВАНИЕ#СКБ КОНТУР#НОВОСТИ

СКБ Контур сообщил, что до конца 2021 г. направит около 20 млн руб. на помощь школьникам, учителям и тренерам, которые приезжают в Екатеринбург на олимпиады по информатике, математике и соревнования в сфере IT.

Благотворительный фонд компании оплатит им проезд, проживание в гостинице и питание.

Контур не первый год инвестирует в IТ-образование. И если раньше фокус был на студентов, то сейчас мы расширим границы для участников. Важное направление в деятельности фонда — развитие школьного IT-образования. Многие ребята задумываются о будущем и примеряют на себя специальность еще в школе. И олимпиады помогают проверить свои способности, оценить свой выбор. Кроме того, победы в олимпиадах позволяют поступать в самые престижные вузы страны без экзаменов, — говорит Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда СКБ Контур.

Дополнительную информацию об участии в благотворительной программе и необходимых документах можно узнать на сайте Фонда.

Ранее DK.RU сообщил о планах по созданию в микрорайоне Широкая речка Контур-Парка. Это IT-кластер, который обещает стать одним из самых продвинутых в России. Офис «СКБ Контур», по образу и подобию которого будут создаваться здания будущего кластера, включены в десятку лучших IT-офисов мира. Журналисты DK.RU побывали в штаб-квартире IT-компании и рассказали, что и как там устроено. 

Напомним, что екатеринбургские разработчики входят в ТОП-15 самых дорогих компаний Рунета

Автор: Виктория Говорковская
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