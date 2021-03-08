Кому кризис, кому — время для роста. IT-компания с Урала заработала в 2020-м 2,2 млрд руб.

Екатеринбургская IT-компания «СКБ Контур» в пандемийном 2020 году получила почти в три раза больше чистой прибыли, чем годом ранее. Прибыль составила 2,2 млрд руб.

Данные о прибыли опубликованы в официальной отчетности компании. Напомним, «СКБ Контур» — один из первых разработчиков программного обеспечения в России. Компания производит софт для электронного документооборота, бухгалтерского учета и управления предприятием.

В конце февраля 2020 г. уральские разработчики вошли в ТОП-15 самых дорогих компаний Рунета по версии журнала Forbes, сообщал DK.RU. Составители рейтинга оценили стоимость компании в $657 млн и поставили на 14-ю строчку рейтинга.

2020 год оказался очень успешным для интернет-компаний. Благодаря IPO Ozon и последующему росту его котировок на бирже Nasdaq выросли стоимости всех маркетплейсов в России, в том числе крупнейшего из них — Wildberries. Рост стоимости западных интернет-компаний и их мультипликаторов привел к росту оценок и компаний из других областей, в том числе разработчиков, досок объявлений и агрегаторов. Если аналитики и финансисты правы и мы находимся в пузыре, через год мы можем увидеть драматическое падение стоимости всех этих компаний, — говорят авторы рейтинга.

По данным Forbes, выручка компании в 2020 г. без учета НДС составила 17,6 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2019-м. В июле 2020 г. компания купила одного из крупнейших игроков Татарстана на рынке электронной подписи и передачи отчетности — «ТаксНет».

Ранее DK.RU также сообщал, что «СКБ Контур» и Уральский государственный федеральный институт договорились о создании масштабного образовательного комплекса, в котором будут готовить IT-специалистов. Разместится он на площадке компании в микрорайоне Широкая речка — она называется «Контур-парк». Заработает новое образовательное учреждение в 2024 г. и ежегодно сможет обучать до 5 тыс. человек — от школьников до людей старшего возраста. Проект поддерживается правительством области и будет реализован в форме государственно-частного партнерства.

Напомним, «Контур-парк» размещается на площади 16,8 га в границах ул. Пихтовая — Малопрудная — Суходольская. Объем инвестиций в него оценивается в 7,2 млрд руб. до 2030 г. — это один из крупнейших инвестиционных проектов на территории Свердловской области.