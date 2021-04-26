«Будет еще круче, чем у нас сейчас». Фоторепортаж из передового IT-офиса на Широкой Речке

До 2030 г. на Широкой речке появится новое пространство, заточенное на развитие информационных технологий. Несколько образовательных корпусов и офисников для IТ-стартапов, парк и даже скалодром.

Микрорайон Широкая речка в ближайшие десять лет ждет активное развитие. И, пожалуй, главным его драйвером станет IT-кластер, который расположится рядом со штаб-квартирой компании «СКБ Контур» и займет площадь в 16,8 га.

Контур-Парк — так будет называться IT-кластер — обещает стать одним из самых продвинутых в России. Основания для такого обещания есть: офис «СКБ Контур», по образу и подобию которого во многом будут создаваться здания будущего кластера, издание Office Snapshots включило в десятку лучших IT-офисов мира. При этом речь шла о первой очереди, которую сдали еще пять лет назад. Вторую очередь запустили совсем недавно — пару месяцев назад. Журналисты DK.RU побывали в штаб-квартире IT-компании и готовы рассказать, что и как там устроено, — это поможет понять, чего ждать в дальнейшем от Контур-Парка.

Что будет включать IT-кластер и для чего он нужен

О создании специальной IT-территории в «СКБ Контур» заговорили несколько лет назад. Сегодня разработчики входят в ТОП-15 самых дорогих компаний Рунета. В общей сложности в Контуре работает более 8000 человек, а офисы компании можно найти в 70 городах России. Чтобы расти дальше, компании необходимы кадры. Уже сегодня уральцы много вкладывают в развитие IТ-индустрии — как в Свердловской области, так и в России. Самостоятельно и совместно с различными учебными заведениями «СКБ Контур» запустил разные образовательные программы, которые направлены на создание IT-компетенций у подрастающего поколения — от школьников до студентов. Многие сотрудники компании сами преподают в вузах и занимаются предпринимательством.

Чтобы более продуктивно реализовать все эти функции — образовательные и предпринимательские, в компании задумали создать пространство, в котором можно было бы объединить учебные заведения, бизнес-инкубатор, офисы технологичных компаний. Так родился проект Контур-Парка.

До 2030 г. планируется построить несколько офисных и учебных зданий, которые смогут вместить 5000 человек. По замыслу заказчиков проекта, 10 га из 16,8 займет собственно парк — зеленая зона, которая будет доступна всем желающим. Также здесь будет скалодром — основатели «СКБ Контура» сами занимаются и тесно связаны с альпинизмом и всячески поддерживают Уральскую школу скалолазания. Кроме того, должны построить лекторий — общественное здание, в котором будут проходить различные мероприятия, от IT-конференций до музыкальных концертов.

В общей сложности на реализацию проекта направят 7,2 млрд руб. Старт уже дан. В феврале «СКБ Контур» и Уральский федеральный университет (УрФУ) создали консорциум «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ). Как уже рассказывал DК.RU, в рамках государственно-частного партнерства АКСИТ построит образовательный центр для подготовки квалифицированных специалистов высокотехнологичных секторов экономики. Он станет следующим объектом на территории Контур-Парка. Первым же была штаб-квартира «СКБ контур». На прошлой неделе АКСИТ получил поддержку правительства области: губернатор Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Владимир Кокшаров и генеральный директор «СКБ Контур» Евгений Филатов подписали соглашение об ответственном партнерстве при создании и развитии проекта АКСИТ.

Как работается на Широкой речке

Первая очередь штаб-квартиры была сдана в 2016 г. Этот офис «СКБ Контур» строил с нуля, поэтому здание и его начинка сразу создавались как офис мечты. Вторая очередь эту мечту продолжила и развила.

Первая очередь штаб-квартиры рассчитана на 1200 сотрудников, в ней 10 этажей. Вторая очередь поменьше — в ней будут трудиться 600 человек. Кроме разработчиков, места в опенспейсах займут Служба внутрикорпоративных коммуникаций, Управление информационных технологий, Управление по обеспечению офисов. Также здесь соберется большая команда «Контур.Экстерна».

Разработчики свое пространство уже обживают. «Ковер на стене переезжает с нами из офиса в офис, без него никак — настроение не то», — смеются айтишники.

Организовано пространство по типу опенспейсов, между которыми кухня, гардеробная, переговорки. На каждом этаже 9-этажного корпуса по два таких опенспейса — на 150 и 300 кв. м. Остекление здесь практически в пол — поэтому много света.

А еще в здании второй очереди постелили фальшпол, который позволяет легко перемещать рабочие места. В большинстве помещений коммуникации на потолках не закрыты, а на сами потолки нанесено специальное покрытие — Sonaspray: смотрится странно, как запылившаяся штукатурка. Зато идеально поглощает звук.

В этом корпусе 24 переговорки — это тоже меньше, чем в первой очереди: там их 37.

Само здание обладает высокой энергоэффективностью и оснащено интеллектуальными системами. В Контуре вообще привыкли заботиться об окружающей среде. Несмотря на большую автопарковку, которая может вместить более 400 машин, многие сотрудники приезжают в офис на велосипедах, поэтому велопарковки тут тоже есть. А еще около штаб-квартиры Контура на Малопрудной, 5 расположилась одна из немногих на Широкой речке стоянок каршеринговых самокатов — этим видом транспорта сегодня также активно пользуются сотрудники.

Есть и другие экофишки. Например, в офисах стоят пункты сбора бумаги и батареек. В 2020 г. Контур подписал договор с Немузеем мусора. Теперь вторсырье забирает екатеринбургский проект, который курирует две главные стационарные площадки города по раздельному сбору. На кухнях, в кафе и кофейнях используются в основном керамические кружки.

Кстати, о кафе. Их в штаб-квартире Контура два — в первой и второй очереди. Помимо этого на каждом этаже есть кухни, где ежедневно для сотрудников выкладывают свежие овощи, фрукты и выпечку.

В тот день, когда журналисты DK.RU приходили в Контур с экскурсией, в меню были шаньги со сметаной — бесплатно.

Помимо кухонь и кафе, есть в офиснике кофейни — в первой и второй очереди. Это отдельный бизнес одного из сотрудников компании.

Мы только рады, что у людей хватает времени и на работу по найму, и на свой бизнес. У нас ценят предпринимателей, — заявили представители компании. — В новом корпусе появился еще один бизнес-проект: магазин, где можно купить минимальный набор продуктов и товары первой необходимости. Открыли его также наши сотрудники, причем для работы (учета, документооборота, налоговых отчетов) используют только продукты Контура — если видят, что где-то что-то неудобно, сразу дают обратную связь разработчикам.

Спорт — еще одна фишка «СКБ Контур». В первой очереди штаб-квартиры есть два небольших зала для спорта: в одном проходят групповые занятия, в другом стоят тренажеры и стол для пинг-понга.

Губернатор Евгений Куйвашев, который также побывал в «СКБ Контур» на экскурсии, не удержался и сам взял ракетку в руки.

Во второй очереди есть как собственные спортивные помещения, так и те, что сдаются в аренду профессиональному фитнес-клубу: часть здания занимает Bright Fit. Посещают клуб, конечно, не только сотрудники Контура, но и все желающие, однако для контуровцев здесь особые условия.

25-метровый бассейн на четыре дорожки также расположен в штаб-квартире. Поскольку сотрудники Контура могут планировать свой рабочий день без привязки к определенному графику — главное, чтобы все задачи были выполнены, час-два днем они вполне могут отдать тренировкам.

Ну, или просто поиграть в настольный футбол — такая возможность тоже есть.

Для тренировки мозга также есть местечко — библиотека.

Началась она с инициативы одной девушки и маленького стеллажа в коридоре. Потом разрослась до своего помещения: с одной стороны техническая литература, с другой — софтскилы, психология, саморазвитие. Можно почитать здесь или взять книгу домой, записавшись, как в настоящей библиотеке. По каталогу можно найти все книги, а если книга у кого-то долго на руках — попросить сотрудника читать быстрее. Также есть телеграм-бот, который напомнит сдать книгу или подскажет, свободна ли сейчас та, которую хочешь почитать, — рассказали в Контуре.

Приниципы, по которым сегодня работает штаб-квартира «СКБ Контур», будут реализованы и в «Акселераторе IT-компетенций». В ближайшее время будет предложена модель финансирования объектов. После этого проведут конкурс, на котором выберут подрядчика работ.

При подписании соглашения Евгений Куйвашев отметил, что цифровая трансформация технологий, которая сегодня идет во всех сферах промышленности, требует новых подходов к подготовке кадров — в образовательном центре Контур-Парка станет возможным готовить их ускоренными темпами, но с нужным качеством.

Евгений Филатов, генеральный директор «СКБ Контур», уверен, что у АКСИТа большое будущее:

Это проект, который влияет на кадровый климат всего региона и темпы развития цифровой экономики. Он задает новые образовательные траектории, новый формат образования. Это не государственный вуз и не частный университет, а образовательный хаб, который может масштабироваться и гибко отвечать на образовательные и технологические вызовы. И, наконец, это просто наша давняя мечта. Мы работаем с вузами, прежде всего с УрФУ, больше 10 лет. Настал момент, когда мы вместе сможем создать принципиально новое образовательное пространство, где встретятся технологии, производство и обучение

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который также поставил свою подпись под документом, добавил, что уже сейчас образовательные программы, разработанные совместно с «СКБ Контур», пользуются спросом у абитуриентов.