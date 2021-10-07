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Несколько сотен пассажиров не могут вылететь из Кольцово

Несколько сотен пассажиров не могут вылететь из Кольцово
Автор фото: Владислав Фальшивомонетчик. Иллюстрация: wikipedia.org

Проблемы возникли из-за задержки рейсов трех авиакомпаний. На сей раз «Уральские авиалинии» ни при чем. К ситуации подключилась транспортная прокуратура.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

В аэропорту Кольцово застряли почти 400 человек — это пассажиры трех рейсов.  Авиакомпания Red Wings задержала рейс по маршруту Екатеринбург — Фергана, которым планировали лететь 100 человек. Причина — изменение полетного плана авиаперевозчиком. 

299 пассажиров Nord Wind ожидают вылета из Екатеринбурга в Ларнаку. А 86 пассажиров Nord Star — в Ростов. Оба воздушных судна прибыли с задержкой. 

Напомним, что авиакомпанию «Уральские авиалинии» могут ограничить в полетах за хронические опоздания. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов попросил Минтранс приостановить выдачу новых разрешений на международные полеты, а при необходимости сократить полетную программу авиаперевозчика.

Ранее DK.RU сообщил о появлении нового типа туров в Европу — их называют «прививочными». Туроператоры предлагать россиянам, желающим свободно передвигаться за границей, отправиться в Сербию или Германию, чтобы привиться от коронавируса вакциной, признанной ВОЗ. Сколько стоит «прививочный тур» и где его купить, читайте по ссылке

Автор: Виктория Говорковская
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