Несколько сотен пассажиров не могут вылететь из Кольцово

Проблемы возникли из-за задержки рейсов трех авиакомпаний. На сей раз «Уральские авиалинии» ни при чем. К ситуации подключилась транспортная прокуратура.

В аэропорту Кольцово застряли почти 400 человек — это пассажиры трех рейсов. Авиакомпания Red Wings задержала рейс по маршруту Екатеринбург — Фергана, которым планировали лететь 100 человек. Причина — изменение полетного плана авиаперевозчиком.

299 пассажиров Nord Wind ожидают вылета из Екатеринбурга в Ларнаку. А 86 пассажиров Nord Star — в Ростов. Оба воздушных судна прибыли с задержкой.

Напомним, что авиакомпанию «Уральские авиалинии» могут ограничить в полетах за хронические опоздания. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов попросил Минтранс приостановить выдачу новых разрешений на международные полеты, а при необходимости сократить полетную программу авиаперевозчика.

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