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Уколоться в Европе: сколько стоит «прививочный тур» и где его купить

Уколоться в Европе: сколько стоит «прививочный тур» и где его купить
Иллюстрация: gardeningknowhow.com

Перспективы одобрения российских вакцин ВОЗ остаются столь же призрачными, как и зарубежных у нас. На этом фоне туроператоры начали продавать «прививочные туры» в Европу.

#ТУРИЗМ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В сентябре ВОЗ вновь приостановила заявку России на одобрение «Спутника V» — от его создателей ждут дополнительных данных. Сейчас российскую вакцину признают лишь в нескольких странах Еврозоны — в Хорватии, Греции, Болгарии, Эстонии и на Кипре.

Тем временем туроператоры начали предлагать россиянам, желающим свободно передвигаться по Европе, «прививочные туры», сообщает ЕАН

Можно отправиться в Сербию. Соответствующие туры есть у «Русского Экспресса», «Веди Групп» и BSI Group. Рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга. У «Русского Экспресса» стоимость трехдневного тура стартует от 59 тыс. руб. У «Веди Групп» — от 161 евро (перелет оплачивается дополнительно).

Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm (на выбор). Для въезда в страну россиянам не нужна виза.

В сентябре появились «прививочные туры» в Германию. Их, в частности, предлагает BSI Group совместно с немецкими партнерами.

По данным Ассоциации туроператоров России, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене обойдется в 580 евро (необходимо две). Вакцинироваться Johnson & Johnson можно в Баден-Бадене за 870 евро (нужна одна прививка). Дополнительно оплачиваются услуги переводчика, перелет и проживание. При этом обязательна действующая шенгенская виза.

Ранее DK.RU сообщил, что за первое полугодие 2021 г. сокращение численности населения России на треть превысило «пандемийный» 2020-й: 307,7 тыс. смертей за шесть месяцев. Если осенняя волна COVID-19 будет такой же сильной, страна рискует потерять 1 млн человек.  

Напомним, что Константин Северинов, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», сказал, что коронавирус непрерывно мутирует, и новые варианты успевают заразить в два-три-четыре, даже в пять раз больше людей, чем исходный уханьский вариант.

Непривитые люди являются основным источником новых вирусов. И вообще новые вирусы в основном возникают у непривитых. В этом смысле масса непривитых людей нам всем оказывают очень плохую услугу. Когда вирус размножается, в нем могут случайным образом возникать новые варианты. Они тестируются на приспособляемость, а потом выходят на широкую арену и, в частности, заражают привитых и переболевших. Пока все данные показывают, что это с непривитыми это происходит не в разы, а в десятки раз более эффективно, чем в случае с привитыми. Если бы все были привиты, пандемия остановилась бы. Возвращаясь к началу повествования: если один человек заражает меньше одного, а затем умирает или выздоравливает, эпидемия останавливается, — подчеркнул он.

Автор: Виктория Говорковская
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