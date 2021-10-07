Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.10
72,28
83,60
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбуржцам предложили забыть о развитии своего метро и порадоваться за челябинцев

Екатеринбуржцам предложили забыть о развитии своего метро и порадоваться за челябинцев
Иллюстрация: metro-ektb.ru

Похоже, екатеринбургский метрополитен останется самым маленьким в стране по числу станций. Городские власти объявили об отказе от проектирования второй ветки.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В 2022 г. администрация Екатеринбурга не выделит средства на проектирование второй ветки метро. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Корюков.

Сегодня на федеральном уровне принято решение о приостановке всех проектов по подземному метро, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска, наших соседей. Мы наконец-то за них радуемся. У нас есть метро, а они, начав с нами в один и тот же год, до сих пор его еще не имеют. Но хоть одну станцию и один прогон они построят. Поэтому пока по метро мы приостановили все работы с точки зрения подготовки проектной документации, — подчеркнул чиновник.

По его словам, в последние годы городские власти задавались вопросом: куда вести вторую ветку метро? Если выбрать микрорайон ВИЗ-Правобережный, без важной транспортной инфраструктуры останутся Солнечный, Новокольцовский и Академический.

Чтобы никого не обидеть, власти решили развивать наземный транспорт, в частности прокладывать новые трамвайные линии.

В этом году должна быть завершена трамвайная линия в Верхнюю Пышму. В октябре начнется строительство ветки в Академический, а в 2022 г. город получит инфраструктурный кредит на 14 млрд руб. на проведение трамвая в Солнечный.

Напомним, что в июле Евгений Куйвашев заявил, что строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно.

Метро — это очень удобно. В Европе работает бизнес-модель, там стоимость проезда подразумевает окупаемость. У нас уровень жизни еще не такой, чтобы за счет подобной финансовой модели строить метро, — сказал глава региона.

6 октября стало известно, что проектированием наземного метро в Екатеринбурге займется АО «Мосинжпроект» (строит новые линии и станции метрополитена в Москве). Соглашение об этом подписал мэр Алексей Орлов на строительном форуме 100+ Techno Build.

Предполагается, что основной маршрут проложат по кольцевой железной дороге вокруг Екатеринбурга, из районов к нему протянутся радиальные линии.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге презентовали концепции благоустройства набережной ИсетиВ Екатеринбурге презентовали концепции благоустройства набережной Исети
  • «Пришел парень 17 лет, купил квартиру за 18 млн». 10 трендов рынка жилой недвижимости-2021«Пришел парень 17 лет, купил квартиру за 18 млн». 10 трендов рынка жилой недвижимости-2021
  • Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Но уточнил: решение за главами регионовРоспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Но уточнил: решение за главами регионов
  • Авторынок продолжает падать: у производителей нехватка компонентовАвторынок продолжает падать: у производителей нехватка компонентов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.