Екатеринбуржцам предложили забыть о развитии своего метро и порадоваться за челябинцев

Похоже, екатеринбургский метрополитен останется самым маленьким в стране по числу станций. Городские власти объявили об отказе от проектирования второй ветки.

В 2022 г. администрация Екатеринбурга не выделит средства на проектирование второй ветки метро. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Корюков.

Сегодня на федеральном уровне принято решение о приостановке всех проектов по подземному метро, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска, наших соседей. Мы наконец-то за них радуемся. У нас есть метро, а они, начав с нами в один и тот же год, до сих пор его еще не имеют. Но хоть одну станцию и один прогон они построят. Поэтому пока по метро мы приостановили все работы с точки зрения подготовки проектной документации, — подчеркнул чиновник.

По его словам, в последние годы городские власти задавались вопросом: куда вести вторую ветку метро? Если выбрать микрорайон ВИЗ-Правобережный, без важной транспортной инфраструктуры останутся Солнечный, Новокольцовский и Академический.

Чтобы никого не обидеть, власти решили развивать наземный транспорт, в частности прокладывать новые трамвайные линии.

В этом году должна быть завершена трамвайная линия в Верхнюю Пышму. В октябре начнется строительство ветки в Академический, а в 2022 г. город получит инфраструктурный кредит на 14 млрд руб. на проведение трамвая в Солнечный.

Напомним, что в июле Евгений Куйвашев заявил, что строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно.

Метро — это очень удобно. В Европе работает бизнес-модель, там стоимость проезда подразумевает окупаемость. У нас уровень жизни еще не такой, чтобы за счет подобной финансовой модели строить метро, — сказал глава региона.

6 октября стало известно, что проектированием наземного метро в Екатеринбурге займется АО «Мосинжпроект» (строит новые линии и станции метрополитена в Москве). Соглашение об этом подписал мэр Алексей Орлов на строительном форуме 100+ Techno Build.

Предполагается, что основной маршрут проложат по кольцевой железной дороге вокруг Екатеринбурга, из районов к нему протянутся радиальные линии.