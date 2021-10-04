Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Но уточнил: решение за главами регионов

Глава Роспотребнадзора заявила об остановке всех массовых мероприятий в стране, а представитель Кремля — о недостаточных темпах вакцинации. Ситуация с коронавирусом снова выходит из-под контроля?

Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия в России из-за очередной волны короновируса, сообщают Известия. Тенденция роста заболеваемости на 20% и больше наблюдается в 12 регионах России и рекордно растет в 67 субъектах страны. В 13 субъектах нет значимой динамики, а в пяти наблюдается снижение. Об этом в понедельник, 4 октября, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова:

По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тыс. человек,— у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 тыс. до 3 тыс. всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции

Ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной. «В предыдущие четыре недели [распространения коронавируса в стране]: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», — подчеркнула Анна Попова.

На совете так же сообщили, что контроль за соблюдением масочного режима и режим самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах страны должен быть усилен. За прошедшие сутки зарегистрировали 25 781 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 7 612 317. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что кампания по вакцинации от коронавируса идет недостаточно активно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице вызывает тревогу. Власти намерены вернуться к практике лотерей для привлечения внимания к вакцинации от коронавируса. А, например, в Свердловской области в конце прошлой недели ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.

Позже пресс-служба Роспотребнадзора уточнила слова Поповой, пояснив, что дополнительных ограничений не вводится. Главы регионов по-прежнему сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий.

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