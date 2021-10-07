Коммунальные сети изношены на 70%. Решить проблему можно за пять лет в рамках нацпроекта

«Но чиновники хотят содрать деньги с людей, а не взять их из бюджета. Сырьевая бюрократия привыкла считать народ нахлебниками и делиться с ним рентными доходами не хочет» — Иван Грачев.

Российские власти заявили о намерении модернизировать изношенную коммунальную инфраструктуру. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил два способа решения этой проблемы. Первый: ввести некое тарифное регулирование. Второй: довести тарифы на услуги коммунальщиков до «экономически обоснованных» и субсидировать возросшую плату тем, у кого расходы на услуги ЖКХ превысят 15% от доходов.

О том, почему новая идея правительства не даст эффекта и какой путь тут наиболее рационален, в интервью DK.RU рассказал известный экономист, бывший депутат Госдумы РФ Иван Грачев.

«С граждан средств вы не соберете»

По мнению Ивана Грачева, правительство, желая покончить с давней проблемой износа сетей, в то же время не предложило эффективной модели ее решения.

Иван, почему проблема изношенных коммунальных сетей в России не решается? Эксперты в области ЖКХ говорят, что темпы замены коммуникаций должны быть выше нынешних раз в десять, чтобы страна не столкнулась с коммунальной катастрофой. Что мешает увеличить эти темпы?

— Тут есть две причины. Первая заключается в том, что наверху не хотят однозначно оценить, сколько денег необходимо на замену всех изношенных коммуникаций. По грубой оценке, на это требуется 30% от сметной стоимости всего строительства в стране — по моим расчетам, 10 трлн руб. как минимум.

Далее чиновник должен решить, откуда возьмутся эти средства. То, что это могут быть деньги, которые в платежках идут под кодом «капитальный ремонт», — глупости: 10 триллионов таким способом собрать с простых людей нельзя.

Значит, необходимо другое решение — к примеру, одну часть взять из Фонда реформирования ЖКХ, а другую — из свободных государственных средств. Недавно же премьер Мишустин говорил о превышении доходов государства в 2021 году над плановыми на 3 трлн — бери их и решай проблему.

А правительство собирается идти иным путем — повышать тарифы, выдумывать очередные субсидии, то есть только сдирать с людей деньги. Но 10 трлн руб. у граждан сейчас нет, и, чтобы решить проблему в обозримые сроки, пришлось бы удвоить квартплату.

Есть и вторая причина, почему проблема не решается. Марат Хуснуллин говорит, что тарифы на услуги коммунальщиков должны стать, наконец, экономически обоснованными. Но как понять эту обоснованность? Я в свое время как председатель комитета Думы по энергетике изучал этот вопрос и выяснил, что тарифы на горячую воду и тепло отличаются в некоторых городах аж в 10 раз! Считалось, что они обоснованны, но износ сетей почему-то везде был одинаковый. Поэтому вся эта «экономическая обоснованность» — чепуха.

На мой взгляд, проблему с сетями могут решить только государственные средства. Только так можно ликвидировать в стране аварийное жилье и навести порядок с инфраструктурой ЖКХ.

Но почему правительство не определит сумму затрат и не начнет модернизацию сетей?

— Мне кажется, просто не хочет. Возможно, чиновники и подсчитали, что нужно хотя бы по 3 триллиона в год тратить на коммунальную инфраструктуру, и даже, возможно, доложили об этом Путину, а он, возможно, и согласился брать их из госбюджета и различных фондов. Но, понимаете, деньги бюджета и фондов — это всегда чьи-то деньги, из них те или иные структуры привыкли что-то получать. А здесь нужно в основном давать — в данном случае давать народу, а сырьевая бюрократия привыкла считать народ нахлебниками и делиться с ним доходами от нефти и газа не хочет. Были бы это доходы от малого и среднего бизнеса — картина, возможно, была бы другой.

Вот Путин недавно сказал, что в 2022 году пора, наконец, решить в стране проблему аварийного жилья. Формулировка отличная, но вообще-то нужно еще и уточнить, сколько все это стоит в рублях, а ему, видимо, не сказали. По моим же подсчетам, на это должно уйти $100 млрд или 7 трлн руб. В бюджете таких средств на аварийное жилье не заложено — потому что даже оценку никто не делал. Поэтому в 2022 году проблема с аварийным жильем не решится.

Кстати, какова реальная цифра изношенности коммунальных сетей России? Где-то пишут о 45%, где-то едва ли не про 90%.

— Изношенность сетей примерно 70%. Чтобы коммуникации работали эффективно, нужно, чтобы этот показатель был 40%. Для этого нужно потратить за три года примерно 10 трлн руб. Могу успокоить — никакие не 100 трлн, о которых иногда пишут в СМИ.

Представим, что деньги выделены и работы можно начинать. Хватит ли в стране рабочих рук, чтобы быстро модернизировать сети от Калининграда до Чукотки?

— Тех, которые готов заняться заменой коммуникаций, в стране вполне достаточно, они способны привести инженерные сети в порядок в короткие сроки. И с аварийными домами тоже, кстати, все не сложно. Честно говоря, я не понимаю, зачем нашему государству копить деньги — пусть и в американских долларах. Да, накоплено сейчас $600-700 млрд, но если случится серьезный кризис, эти деньги могут попросту пропасть, и почему бы $100 млрд не потратить сейчас на замену сетей? Кто мешает?

Может ли крупный бизнес как-то помочь в модернизации коммунальной инфраструктуры?

— Конечно, когда бизнесу нужны большие площадки для развития, он может в обмен профинансировать замену сетей. Бизнес также может владеть долями коммунальных компаний, но опять же это бывает далеко не везде, да и доли эти отнюдь не главные. Без федеральных денег все это крохи: скажем, бизнес может дать 1 млрд руб. на замену сетей мегаполиса, но на полную модернизацию нужны все 30 млрд. Ну и опять же — бизнес ведь тоже средства берет либо с населения, либо с бюджета, ничего другого не придумали.

Есть ли в России примеры, где модернизация сетей идет разумными темпами?

— В относительно неплохом состоянии сети только в Москве, и деньги за такое состояние коммуникаций власти взяли отнюдь не с населения, а из московского бюджета.

Что будет, если взять за основу предложение Хуснуллина поднять тарифы чуть больше инфляции и одновременно платить субсидии более широкому кругу граждан?

— Принципиально ничего не изменится, просто деньги сдерут с людей и потратят на то, чтобы частично отойти от 70-процентного износа сетей, скажем, к 60-процентному. Да, бедным чуть-чуть добавят субсидий, чтобы не было социального взрыва, но это ничего не решит. Считаю так — если ты как куратор отрасли берешь для замены сетей всю сумму из бюджета, то все эти прокрутки с адресной защитой людей вообще не будут иметь никакого значения — лучше бери прямо из бюджета и используй.

Возможно, с повышением тарифов усилится и рост неплатежей за услуги ЖКХ. По сравнению с 2019 годом он уже вырос на 21%, едва ли не до 500 млрд руб., к тому же мы не знаем, на сколько вырастут тарифы — на 8-9%, или на все 20%.

— Разумеется, неплатежи увеличатся — треть населения России сейчас живет на пределе, не хватает даже на элементарные вещи, а если еще повысить плату за ЖКХ, то у них меньше средств останется на питание, а это очень серьезно.

«Если будет нацпроект в области ЖКХ, проблемы уйдут быстро»

По мнению Ивана Грачева, пока все обещания заняться изношенным коммунальным хозяйством — это декларации. И изменится ли картина в ближайшие пару лет в лучшую сторону, сказать пока нельзя.

Вам не кажется, что вопрос с заменой коммуникаций пора уже сделать нацпроектом, придать ему высокий государственный статус, как в свое время сделали с российской армией?

— Без сомнения. Если ты не знаешь, за счет каких проектов обеспечить стране 10-процентный экономический рост, как в Китае, то нужно вкладываться в образование, науку и, конечно, инфраструктуру — дороги, инженерные сети. Это вещи бесспорные, и их действительно можно называть национальным проектом и вкладывать в них, допустим, по $100 млрд в год. Если сейчас начать реализацию такого нацпроекта, то, если придет черный день, то затрат на устранение последствий этого черного дня будет гораздо меньше.

В течение какого времени можно было бы реализовать такой нацпроект?

— В рамках тех средств, какими сейчас располагает страна, в течение пяти лет. Как я уже говорил, есть люди, которые справятся с этой проблемой, если будут средства и политическая воля. А уже дальше текущее содержание сетей вполне может обеспечить население — если сейчас оно более-менее обеспечивает поддержание 70-процентного износа, то при полной замене проблем вообще не будет — население справится.

Вы как человек, изучивший поведение чиновников, можете сказать: заявление Марата Хуснуллина — это просто декларация или начало серьезных действий по замене изношенных сетей ЖКХ?

— Хуснуллин пока многое делает правильно — к примеру, чтобы строить автодороги, он дополнительные деньги взял не с людей, а из федерального бюджета, потому что понимает, что в бюджете деньги на это есть. Значит, и в случае замены коммуникаций вице-премьеру нужно поступать так же — подсчитать, сколько денег можно взять с населения, какую часть — из федерального бюджета, и принять решение.

Может, у него в данный момент руки связаны?

— Не берусь судить. Когда человек курирует определенную отрасль, он, понятно, выражает ее интересы. Если бы я был на месте Хуснуллина, у меня тоже, наверное, было бы желание не ущемлять «своих», — не вводить для предприятий ЖКХ нормативы по тратам на решение своих «задач». Но при этом я бы четко говорил на всех совещаниях, что в непростой экономической обстановке денег с населения на ремонт сетей не собрать — ни с адресной защитой, ни как-то по-другому. И пошел бы искать союзников в правительстве среди министров, вице-премьеров (к примеру, искал бы поддержки своего коллеги Юрия Борисова, курирующего ТЭК). Сказал бы им: «Ребята, давайте четко поймем, что и коммунальная инфраструктура должна быть нацпроектом, а не только высокоскоростной Интернет». Пока же средства на замену сетей не заложены, а значит, ничего в этой области решено не будет.

Беседовал Сергей Кочнев / специально для DK.RU

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