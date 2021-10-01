Молодежь так и будет стремиться в Москву, а региональные центры зачахнут. Кроме некоторых

«Беда России в том, что у федерального центра оказались самые аппетитные налоги, а регионам достались хлопотные: НДС с крупного бизнеса получать гораздо удобнее, чем НДФЛ с физлиц» — Сергей Хестанов.

Судя по опросу жителей, в 2021 г. лучшими городами для жизни, учебы и карьеры россияне считают Москву, Санкт-Петербург, а также Сочи, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. DK.RU спросил у известного экономиста Сергея Хестанова, какие из перечисленных городов-миллионников будут держать марку и дальше и есть ли перспективы у других мегаполисов.

Стоит ли препятствовать процессу централизации

По мнению Сергея Хестанова, на стремление россиян жить в мегаполисах влияет и сложившаяся в прошлом веке тенденция, и решения, которые власти принимали в нулевые годы.

Сергей, с каждым годом молодежь все активнее переезжает на учебу или для карьеры в Москву или Санкт-Петербург. Другие города, за исключением Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, они почти не рассматривают. Можно ли эту картину изменить и сделать другие региональные центры привлекательными для новых поколений?

— Я бы начал разговор вот с чего — а целесообразно ли препятствовать процессу, о котором вы говорите? Как показывает практика, государствам никогда не удавалось искусственно, волевым решением изменить такие демографические процессы. С начала XIX века — со времени промышленной революции — во всем мире наблюдается тенденция урбанизации, то есть перемещения населения из сельской местности в города, а из мелких городов — в более крупные.

Кстати, именно переселение людей из сел в города способствовало росту экономики Китая, который мы наблюдаем с 80-х по настоящее время. Поэтому возникает вопрос — а нужно ли этому процессу препятствовать в России? Наверное, нет.

Но, я думаю, какое-то государственное регулирование здесь все-таки необходимо: рост городов, в частности Москвы, стал порождать структурные проблемы: карьерные возможности сконцентрированы только в крупных городах, поэтому амбициозный молодой человек из маленького села скорее поедет покорять региональную столицу либо мегаполис, чем останется дома.

И тут интересно обратиться к опыту Германии и Австрии — у них развитие пошло совершенно противоположными путями. В Австрии структура населения практически идентична российской — значительная часть австрийцев сконцентрирована в столице страны Вене. А вот в Германии большая часть людей проживает в региональных центрах — Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте, это очень богатые города. Так сложилось, потому что штаб-квартиры крупных корпораций расположены в разных городах, а их менеджмент предпочитает жить близко к работе. Кстати, и другие, меньшие по масштабу компании, для размещения своих штаб-квартир также выбирают небольшие города.

Почему же в России картина противоположная?

— Беда России в том, что, в отличие от Германии и даже США, большая часть российских налогов оседает в федеральном центре.

Больше десяти лет назад очень важный в нашей стране налог — налог на добавленную стоимость (НДС) — был распределен в пользу центра. Важно, что НДС при росте или падении экономики стабилен, а вот налог на прибыль, который получают региональные бюджеты, от ситуации в экономике зависит очень сильно. Как и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который также идет в регионы. То есть когда экономический цикл на подъеме, поступления от НДФЛ растут, и наоборот.

В результате у федерального центра оказались самые аппетитные, если так можно сказать, налоги, а регионам достались хлопотные: согласитесь, НДС с крупного бизнеса получать гораздо удобнее, чем НДФЛ с каждого человека. Тем более что в России многие работают «в серую» и попробуй их поймай. И в результате 80% налоговых поступлений оказывается в Москве.

Именно Москва, сконцентрировав бюджеты, привлекла и обеспеченных людей, и штаб-квартиры многих важных предприятий — в отличие от немецкой столицы. Отсюда и высокие зарплаты тех, кто живет и работает в Москве — начиная от дворников, заканчивая топ-менеджерами. И естественно, что для молодого специалиста карьера в Москве кардинально интереснее, чем в других городах.

Петербургу же в силу определенных причин помогают искусственно, директивным способом. К примеру, в добровольно-принудительном порядке туда отправлен «Газпром» — теперь часть налогов он платит в бюджет северной столицы. Туда же перевели Высший арбитражный суд и Конституционный суд.

Почему так поддерживают Петербург — понятно. Все-таки исторически это второй город России, значимый транспортный узел — там располагается крупный морской порт. Поэтому определенные преференции у Петербурга были давно. Вспомним — до 1918 г. Петербург с пригородами территориально был больше Москвы, кроме того, там долгие десятилетия располагалась значительная доля российской промышленности. Поэтому сегодняшняя привлекательность и демографический рост северной столицы — это дань государства ее историческому наследию.

«Казань и Екатеринбург сильны элитами, а Краснодар переоценен»

Сергей Хестанов полагает, что слабость большинства российских региональных центров обусловлена тем, что там недостаточно развиты элиты. Если бы элиты везде были сильны так, как в Казани или Екатеринбурге, регионы жили бы значительно лучше.

В рейтинге привлекательности городов для жизни после Петербурга следует Казань. Чем это объясняется? Да, столица нефтяного региона, но нефть добывают и в Башкирии, но Уфа уступает Казани.

— Татарстан с самого образования Российской Федерации немножко особенный регион. И в экономическом плане, поскольку там распределение налогов несколько отличается от российского, и в какой-то степени в политическом — элиты Татарстана имеют большой вес в Москве. Почему?

Если вспомним, в 1992 г. был опасный момент: Россия вслед за СССР могла распасться — в Екатеринбурге печатали свои деньги, непростая ситуация была в Татарстане после принятия Декларации о суверенитете республики. Чтобы предотвратить серьезные последствия, федеральный центр и власти Татарстана сумели договориться и республика получила преференции. Эти преференции сохраняются и сейчас.

А чем объяснить высокое место Екатеринбурга?

— Екатеринбург силен тем, что в регионе развита промышленность, которая выпускает много чего интересного, востребованного на международном рынке. Кроме того, в Екатеринбурге, как и в Татарстане, сильны региональные элиты — та же Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и конгломерат компаний вокруг нее добились очень хороших экономических результатов.

Но опять же — история c Екатеринбургом для России нетипичная, это скорее приятное исключение из правил. Ведь в стране есть и другие города-миллионники, но генерировать и концентрировать денежный поток там некому — элит таких, как в Екатеринбурге, не сформировалось.

Возьмем, к примеру, Тюмень — это центр экономически сильного региона, где добывается значительная часть российской нефти. При этом штаб-квартиры нефтяных компаний находятся не в Тюмени, а в Москве, высший менеджмент — там же. Конечно, Тюмень все равно будет расти —туда будут стремиться люди из окружающих ее депрессивных регионов, но в целом на современном рынке труда сложилась четкая иерархия, где на первом месте — Москва.

Вот ты, к примеру, айтишник — самая, казалось бы, интернациональная и космополитичная специальность. Некоторым из них необязательно даже переезжать куда-то, но все равно самые лучшие айтишкники сконцентрированы в Москве, а «Яндекс» платит им куда больше, чем любая другая компания. Поэтому талантливых айтишников из Тюмени все равно заберет Москва. Если на втором месте по зарплатам будет Петербург, то их заберет Петербург.

Можно сказать, что и в ближайшие десять лет Казань и Екатеринбург будут чувствовать себя хорошо?

— Скорее всего, да. Если контроль над денежными потоками не будет перемещен в Москву. В этом случае число высокооплачиваемых рабочих мест может резко сократиться, как и возможности хороших доходов этих мегаполисов.

Как вы прокомментируете желание молодежи переехать в Сочи или Краснодар? Я понимаю тех, кто вышел на пенсию, но что может привлекать там работоспособных россиян, кроме климата?

— Я не вижу в Сочи ничего хорошего. Идея форсированно развивать Сочи глупа — там очень плохие грунты для строительства зданий и с этим ничего сделать невозможно. Конечно, применив инженерные усилия, с помощью современной техники можно построить большой дом, который не упадет, но, как показывает опыт, любая искусственность в развитии сходит на нет.

Сочи — это сильно переоцененный регион: придет время, осядет пыль и его значение упадет.

Конечно, Краснодарский край интересен для развития, там хороший климат, но столица края развита бестолково и бессистемно, в городе отсутствует должная градостроительная политика. В регионе может хорошо развиваться сельхозсектор, но сам Краснодар тоже переоценен — жить там просто модно, не более. И поверьте — тех денег, что сейчас отдают за краснодарскую недвижимость, она точно не стоит.

Молодежь в опросах выделяла и другой южный миллионник — Ростов-на-Дону как хороший в плане карьеры и личной жизни.

— Ростов-на-Дону хорош транспортной инфраструктурой — железными дорогами, портом, но в плане жизни все достаточно типично — да, есть промпредприятия, но не крупного уровня. Почему молодежь упоминает Ростов-на-Дону как город с хорошим качеством жизни? Это результат традиционного соперничества двух южных столиц — Ростова и Краснодара, к тому же — важный момент — часть федеральных учреждений расположена в Краснодаре, а часть в Ростове, так что для южного региона Ростов будет притягательным. Как и Краснодар.

«Не стоит заманивать в Псков или Новгород»

Сергей Хестанов полагает, что в России еще есть перспективные города, прежде всего те, что находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом рецепт их спасения может быть довольно прост.

А что с перспективами российского севера? Их тоже многие годы усиленно развивали и искусственно поддерживали, но люди все равно переезжают на юг.

— Идея форсированного развития севера, что была в СССР, это утопия — нигде в таких условиях, как в том же Норильске, люди массово не живут.

Тут я согласен, но я имел в виду такие города, как Великий Новгород, Псков, Архангельск, Вологду.

— Эти города, так же, как и Норильск, не исчезнут — они существенно уменьшатся, хотя и останутся региональными центрами. Это будут просто ухоженные города, красивые, с восстановленным Кремлем. Но попытки удерживать там население или заманивать людей в тот же Псков или Новгород — это идиотизм.

Перейдем к Сибири — что скажете о Новосибирске? Пока там много молодежи — в городе хорошие вузы.

— Да, Новосибирск нормально развивается и, возможно, продолжит так же развиваться, потому что это единственный в округе крупный город, к тому же удобно расположенный.

Новосибирск, кстати, тот редкий пример, когда искусственные меры принесли пользу — там в свое время построили Академгородок, и этот научный кластер до сих пор чувствует себя неплохо и сохраняет свою значимость для российской науки. И если бы Новосибирску оставили больше налогов, он развивался бы прекрасно.

Но фактор студентов и вузов тут ни при чем — в целом современное образование не дает положительного эффекта в плане развития города. А так как сейчас развивается онлайн-образование, в этой системе наблюдается драма — возможность пройти онлайн-образование в крутых вузах обескровливает региональные. А тенденция такова, что онлайн-образование будет развиваться. Стало быть, провинциальные вузы поумирают: целеустремленные люди, а таковых сейчас много, будут выбирать ведущие вузы страны. Да, в России такой процесс начался только-только, но та же Высшая школа экономики уже признает онлайн-курсы как полноценные.

Может быть, у вас есть рецепты, как развивать города Сибири, Дальнего Востока?

— Тут можно привести пример США. Возьмем Аляску — регион удаленный, экономическая активность маленькая, и, чтобы жители оставались в этом штате, правительство США им платит. Ведь чтобы какой-то город существовал, необходимо, чтобы там жило некоторое количество людей — врачей, учителей, культурных работников, их и поддерживают прямыми выплатами. Для Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского нужна такая же поддержка граждан. Ну, и налогов побольше бы оставить этим городам.

А идея придать сибирским и дальневосточным мегаполисам статус городов с особым налоговым режимом даст что-то для их развития?

— С налоговыми статусами есть проблема — в России с ними экспериментировали десятки раз, и это приводило только к одному — падали доходы бюджета региона. Единственный положительный пример — ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, а другие эксперименты с ОЭЗ в России проваливаются.

Самый реалистичный вариант для развития таких городов — разместить в некоторых крупных дальневосточных и сибирских центрах крупные федеральные учреждения — как это есть в США.

Скажем, министерство энергетики России можно переместить в Тюмень или даже в Оренбург. Далее — размещать в городах Сибири, Урала и Дальнего Востока крупные старые и новые вузы — скажем, новые айтишные, математические, инженерные. Институт нефти и газа имени Губкина, мне думается, сам бог велел перенести из Москвы. Кроме того, авиационные КБ можно было перенести туда, где есть авиазавод, — в этом плане хорошо и Казань подходит.

Да, для преподавателя вуза переезд не всегда комфортен, но нужно человека замотивировать — если ты профессор, то вот тебе хорошая бесплатная трехкомнатная квартира в трех минутах ходьбы от вуза. Думаю, многие преподаватели, особенно молодые, обрадовались бы такой возможности. И эффект от новых вузов будет — в регионе сформируется своя научная школа, высококлассные специалисты сейчас очень нужны. Но подчеркну — такие идеи нужно воплощать именно в удаленных регионах. А тенденции, когда в столицу едут из близлежащих городов, препятствовать не нужно, тут всё естественно — рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Человека из Иванова или Ярославля все равно выманит Москва, потому что она рядом!

Значит, города близкие к Москве, поддерживать бессмысленно?

— Если не оставить им гораздо больше налогов, что есть сейчас, то бессмысленно. Будет ли такая практика? Равное распределение налогов — политически опасно, ведь многие регионы могут начать думать: «А нужен ли нам федеральный центр?».

На данный момент федеральная власть хоть как-то заинтересована в поддержке удаленных регионов?

— Не заинтересована. Вспомните 90-е — как только регионы (та же Свердловская область) начали чувствовать свою силу, им уже не хотелось быть подчиненными, с которыми царь может делать все, что угодно. Достаточно вспомнить Чечню тех лет. Вряд ли власть захочет повторения.

Беседовал Сергей Кочнев

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