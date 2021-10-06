Старинные особняки Урала превратят в хостелы, рестораны и фитнес-центры

Несколько десятков зданий, объектов культурного наследия, ждут реконструкции. Ставка делается на концессионные соглашения, работы в одной из усадеб уже начались.

Несколько десятков старинных особняков и промышленных зданий Среднего Урала могут стать коворкингами и ресторанами. В Корпорацию развития Среднего Урала поступают предложения от потенциальных инвесторов, пишет «Бизнес Журнал.Урал».

Так, совсем скоро реконструкция ждет усадьбу Железнова на ул. Розы Люксембург, работы проведет «СтройИнвест». Дом преобразуют в бутик-отель с выставочной галереей и рестораном. Заключено концессионное соглашение на 30 лет, согласно которому в объект вложат более 380 млн руб.

В КРСУ сообщили, что ведутся переговоры о заключении аналогичного соглашения еще по одному объекту, но деталей не раскрыли.

Заявки от инвесторов поступают. Мы их прорабатываем, чтобы понять, что инвестор хочет, пригоден ли объект к бизнесу, который он там намерен открыть после реконструкции. Это связано с тем, что у каждого объекта культурного наследия есть предмет охраны, из-за чего нельзя производить сильную перепланировку в здании, — отметили в корпорации.

Отметим, всего в перечень объектов, пригодных для концессии, вошли 28 объектов культурного наследия (ОКН) из пяти городов региона: Екатеринбурга, Ирбита, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Верхотурья. Объекты в разном состоянии, размер инвестиций по большинству из них уточняется, пока утверждены суммы только по двум. Например, для заключения концессии по гостинице «Исеть» инвестору необходимо вложить 600 млн руб., по Харитоновскому парку — 300 млн руб.

В зданиях в дальнейшем можно открывать для работы хостелы, коворкинги, библиотеки, рестораны, музеи, магазины, образовательные и фитнес-центры. В Екатеринбурге речь идет о следующих объектах:

комплекс зданий на площади Первой Пятилетки, включая гостиницу «Мадрид»;

клиническая больница скорой помощи в Зеленой роще;

дом М.И. Маева на Тургенева, 20;

здание гостиницы «Большой Урал» на Красноармейской, 1;

«Усадебный дом в стиле классицизма» на Розы Люксембург, 62;

комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина на Розы Люксембург, 62;

гостиница Исеть на Ленина, 69, корпус 1;

дом фабриканта Федора Злоказова на Пролетарской, 3;

Харитоновский сад на Карла Либкнехта, 44;

здание Штаба 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады на Блюхера, 5 «а».

Ранее DK.RU сообщал, что корпорация «Маяк» отказалась от планов по реконструкции гостиницы «Исеть». Дело в том, что ряд помещений в гостинице «Исеть» переданы в долгосрочную аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены рестораны SteakHouse и итальянский Si. Власти вели переговоры с арендатором о прекращении договора, однако оснований для его расторжения нет.

Также сообщалось о планах компании по восстановлению объекта культурного наследия — усадьбы Нурова на ул. Чапаева. Работы оцениваются в 100 млн руб., на подготовку проекта и строительно-реставрационные работы потребуется 1,5 года. После реставрации в здании планируется разместить арт-кластер с мастерскими художников, студиями музыкантов и другими пространствами.