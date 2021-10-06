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«УГМК-Застройщик» просит власти упростить строительство небоскребов

«УГМК-Застройщик» просит власти упростить строительство небоскребов
Иллюстрация: pixabay.com

Для того, чтобы возвести здание выше 100 метров, сейчас застройщику нужно пройти множество согласований. Вскоре все может измениться, одно из решений — передача вопроса в руки местным экспертам.

#ГОРОД#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Застройщики Екатеринбурга просят сделать строительство небоскребов более простой задачей. Сложности, с которыми встречаются строители при проектировании, согласовании и возведении зданий выше 100 метров, обсуждали накануне во время сессии издательского дома «Коммерсантъ» и «УГМК-Застройщика».

На мероприятии присутствовали директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, застройщик «Высоцкого» Андрей Гавриловский, глава строительной компании PRINZIP Геннадий Черных, бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Евгений Мордовин рассказал, что «УГМК-Застройщик» уже сформулировала запрос на изменение норматива объектов капитального строительства, относящихся к уникальным. Сейчас без дополнительных согласований можно строить здания высотой до 100 м. Понятие уникальности накладывает специальные условия проектирования и эксплуатации зданий и дополнительные требования при согласовании объектов, пишет ЕАН.

Этот вопрос уже обсуждался весной 2021 г., когда в Екатеринбург приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин. Тогда не было высказано никаких серьезных возражений, но необходима законодательная инициатива либо от Законодательного собрания, либо от губернатора Свердловской области с предложением внести поправки в Градостроительный кодекс.

Министр строительства и инфраструктуры региона Михаил Волков с девелопером согласен, но считает, что у остальных городов России нет потребности в увеличении норматива, поскольку в основном новостройки в других городах приближаются к высоте 75 м. Однако Волков уверен, что другим городам все равно нужно включаться в работу по изменению норматива.

Вячеслав Трапезников, президент «Гильдии строителей Урала», предлагает не менять Градостроительный кодекс, в котором прописан норматив, а найти другой путь, который позволит застройщикам «проходить государственные экспертизы более предсказуемо». Например, право проводить экспертизу может быть передано местным специалистам. Сейчас полномочия есть у экспертов по всей стране, и это увеличивает сроки прохождения документов.

Ранее DK.RU рассказывал о новом проекте «УГМК-Застройщика», комплексе «Екатеринбург-Сити».  Квартал в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых Дружин – Октябрьской Революции вызывает вопросы у общественников, которые настаивают на сохранении старинных усадеб и деревьев на территории.

Проект ЖК разрабатывается давно и несколько раз видоизменялся. Последний вариант, презентованный на ИННОПРОМе, представлял собой проект с четырьмя небоскребами вместо пяти, жилыми и офисными помещениями, парковой зоной и общественными пространствами.

Автор: Александра Клименко
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