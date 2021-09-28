Есть шанс, что «Екатеринбург-Сити» станет зеленее. Новый проект презентуют через неделю

Проект «УГМК-Застройщик», при котором в городе будет уничтожен старинный парк, не устраивает общественников. Они предлагают корпорации все новые варианты спасения деревьев и усадеб.

«УГМК-Застройщик» презентует обновленный проект «Екатеринбург-Сити» в ЭКСПО-Центре на форуме 100+ TechnoBuild. Напомним, вокруг проекта развернулась бурная общественная дискуссия: общественники переживают, что будут уничтожены зеленые насаждения. Городские сообщества предлагают варианты, при которых старинные сады и усадьбы в центре города будут сохранены.

Руководитель «Городских проектов» в Екатеринбурге Александр Свалухин рассказал, что активисты еще летом разработали план изменений, который позволяет сохранить сад, оставить небоскребы и продумать геомаркетинг, что сделало бы пространство «Екатеринбург-Сити» живым и интересным.

Мы передали проекты и планы руководству «УГМК-Застройщик». Они изучают, обратной связи пока нет. Обещали, что будет еще одна встреча. Но мы знаем, что они уже встречались с рестораторами и студентами. Предполагаем, что «УГМК-Застройщик» продолжит гнуть свою линию, — комментирует ситуацию Александр Свалухин.

Фото: «Городские проекты»

Фонд «Социум» провел опрос по поводу озеленения и застройки в Екатеринбурге, согласно которому 55% горожан считают, что в городе не выполняется норма озеленения, 86% жителей уверены, что Яблоневый сад и усадьбы необходимо сохранить.

Тем временем к проекту «Екатеринбург-Сити» по своей инициативе подключилась директор Green Park Юлия Сорокина. Она поддержала идеи общественников «Мирные жители», «Реальная история», «Клуб друзей сада Казанцева» и фонда «Городские проекты» и настаивает на сохранении Сада Казанцева и встраивании150-летнего дуба в концепцию пространства. Дизайнер предлагает создать пять уровней озеленения территории: улиц, скверов, кровли, фасадов зданий и стилобатов.

Мы озеленяем пять разных функциональных плоскостей: парковку (нижний ярус), уровень земли с аллеями и сквериками, зону коммерции на уровне пятого этажа, которую по кругу соединяем между собой мостом, а также кровли и фасады. В проекте «Мирных жителей» под парк отделяется полтора-два гектара, а мы увеличиваем размер озеленения до 10 гектар, используя все возможные поверхности для этих целей, — заявила Юлия Сорокина.

Фото: It’s My City

В пресс-службе «УГМК-Застройщик» сообщили, что предложения общественников услышаны: «Конкретику говорить пока не будем, на нашем стенде на форуме мы покажем, как поменялись планы с ИННОПРОМа. Контакты с общественностью были, многие моменты при обновлении проекта мы учли».

Напомним, проект «Екатеринбург-Сити» презентовали минувшим летом на ИННОПРОМе, после чего сразу четыре общественных организации выступили с критикой, они настаивают на сохранении исторического Сада Казанцева и других старинных объектов.

DK.RU писал ранее, что обновленный градсовет раскритиковал концепцию Екатеринбург-Сити, но в итоге одобрил ее. Квартал в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции разрабатывается давно и несколько раз видоизменялся. Последний вариант, презентованный на ИННОПРОМе, представлял собой проект с четырьмя небоскребами вместо пяти, жилыми и офисными помещениями, парковой зоной и общественными пространствами.