Олег Ананьев снова меняет концепцию своего заведения в центре Екатеринбурга

Вместо ресторана грузинской кухни «Хали Гали» в особняке на ул. Сакко и Ванцетти, 58А откроется семейный итальянский ресторан. Однако «Хали Гали» также продолжит работу — на другой площадке.

Название новому заведению уже придумали: вместо грузинского «Хали Гали» в центре города откроется итальянский ресторан под вывеской Bambolino. Запуск планируется на 1 ноября, пишет «Ъ-Урал».

Помещение на Сакко и Ванцетти по формату больше походит для итальянского ресторана — семейного, домашнего, доступного и уютного, — объяснил смену концепции Олег Ананьев.

Как рассказал ресторатор, в новом ресторане будет большое детское меню, средний чек составит 1,2 тыс. руб. Сейчас идет переоформление помещение, набирается команда. Ребрендинг, по словам Олена Ананьева, будет стоить около 2,5 млн руб.

Новая концепция — уже четвертая по счету для площадки на ул. Сакко и Ванцетти. Ранее Олег Ананьев запускал в особняке мясной ресторан «Ребра». Как рассказывал DK.RU, он проработал всего полгода. Причиной, по словам бизнесмена, стало то, что горожане недопоняли концепцию:

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Люди приходили и преимущественно ели одни ребра. А у меня гастрономическая кухня, я пытался держать все в ассортименте. Но получилось неэффективно. Ребра — это имиджевый продукт и низкорентабельный, я ушел в минус. Надо было открывать пивнушку — пиво и ребрышки. Но это не мой вариант, — так прокомментировал закрытие мясного ресторана Олег Ананьев.

Вместо «Ребер» зимой 2020 г. на той же площадке вскоре появился ресторан русской и украинской кухни «The Борщ» — формат Ананьеву хорошо знаком: более 18 лет в Екатеринбурге на ул. Декабристов работал один из самых известных городских ресторанов — «Вечера на хуторе», который также принадлежал Олегу Ананьеву. Этот проект бизнесмен закрыл, но позже понял, что ошибся.

Впрочем, «The Борщ» просуществовал также недолго: нормальной работе ресторана помешала пандемия. Уже в апреле Олег Ананьев рассказал о проблемах заведения.

Залы пустые. Долгов уже на 800 тыс. Скоро выключат электричество. Месяц такой динамики и объявляю банкротство, — цитировал DK.RU ресторатора.

Через некоторое время на месте бывшего русско-украинского ресторана появился грузинский «Хали Гали». Теперь ему на смену придет итальянский ресторан.

Что касается «Хали Гали», закрывать ресторан окончательно Ананьев не планирует.