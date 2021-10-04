Первое COVID-free мероприятие в Екатеринбурге. На Ural Music Night пустят только привитых

Несостоявшаяся летом в Екатеринбурге Ночь музыки пройдет 22 октября. Концерты состоятся в закрытых помещениях, которые будут заполнены на 75%, и только с привитыми зрителями.

Ural Music Night все же состоится в этом году. 22 октября гостей будут ждать около 70 закрытых площадок, но насладиться музыкой смогут только привитые екатеринбуржцы и гости города.

Продюсер мероприятия Евгений Горенбург во время пресс-конференции заявил:

Вход на фестиваль будет бесплатным, но он не будет свободным: у всех желающих попасть на площадки будут проверять наличие прививочных сертификатов, QR-кодов или рист-бендов, которые мы печатаем. Выдавать браслеты мы начнем в прививочных пунктах в конце текущей недели. Чтобы получить рист-бенд, нужно предъявить либо сертификат о вакцинации, либо медотвод.

В прививочных пунктах нужно будет предъявить паспорт с сертификатом о вакцинации, подтверждение о перенесенном коронавирусе или медоотвод с ПЦР-тестом. Получить браслет, разрешающий вход на мероприятие, нужно заранее, чтобы на входе не было очередей.

Известно также, что заполняемость площадок составит 75%. Концерты пройдут только в помещениях, в том числе в ККТ «Космос», «Салюте», Свердловской филармонии, Музее архитектуры и дизайна, КРК «Уралец», «Дворце молодежи».

Это будут «места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности, — уточнил губернатор Евгений Куйвашев.

Перед гостями выступят Billy’s Band, Татьяна Овсиенко, Клава Кока, Вадим Самойлов и Сведловский рок-клуб. Возможно, также в Ночи музыки примут участие Леонид Агутин, «Каста» и ЛСП.

Глава управления культуры Илья Марков пояснил, что подобный формат Ural Music Nught будет экспериментальным:

Впервые предстоит попробовать COVID-free мероприятия именно на «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге. Если эксперимент станет удачным — такой формат будет обязательным для всех массовых мероприятий.

Напомним, Ural Music Night должна была пройти 25 июня, но мероприятие перенесли из-за сложной эпидобстановки. Тогда, однако, многие музыканты, уже приехавшие в город, все равно выступили — в скверах и на площадях. Организаторы сообщили, что из-за переноса мероприятия потеряли около 7 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что региональный Роспотребнадзор все же ввел в регионе обязательную вакцинацию для части граждан. Прививки обязаны поставить граждане от 18 лет, занятые в сферах образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие. К сфере обслуживания в постановлении отнесены торговые предприятия, общепит, клиентские подразделения финансовых организаций, гостиничный бизнес, бытовые услуги и развлечения (кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и т.п.).