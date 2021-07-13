Опять COVID: в области отменяют массовые мероприятия

Участие в массовых мероприятиях сейчас несет реальную угрозу для здоровья, заявил заместитель губернатора Павел Креков. Отменены День города, Курбан-байрам и День строителя.

В Свердловской области отменяются массовые мероприятия. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Любые массовые мероприятия, которые проводятся на подъеме заболеваемости, несут реальную опасность для здоровья, — сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно постановлению главного санитарного врача России, которое регламентирует проведение массовых мероприятий, в условиях роста заболеваемости проведение любых массовых мероприятий должно быть минимизировано. Под минимизацией подразумевается, что никакие мероприятия с участием более тысячи человек на свежем воздухе проводиться не должны. А если и проводятся, то должны быть согласованы с Роспотребнадзором. По словам Павла Крекова, ни День города, ни Курбан-байрам, ни День строителя согласование не прошли.

В регионе ждут ужесточения антиковидного режима. Ранее в области уже были отменены выпускные вечера в школах, выпускной бал в Екатеринбурге, Ночь Музыки, упразднена фан-зона чемпионата Европы по футболу.

Ранее DK.RU писал о запрете проведения в регионе крестного хода в Царские дни. Об этом Евгений Куйвашев сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

В этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно. К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше, — написал губернатор.

Заболеваемость в регионе растет уже несколько недель подряд. В регионе снова увеличивают число коек для больных с COVID, в том числе частные клиники. Так, об открытии отделения для пациентов с коронавирусом сообщил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина (УКЛРЦ). Нижнетагильский госпиталь с 5 июля принимает ковид-больных в круглосуточном режиме.

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области было выявлено 459 случаев инфицирования. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 98 592 случая заболевания.