«Бесполезно требовать от босса повышения зарплаты, если вы не предлагаете ничего взамен»

«Хотите зарабатывать больше — повышайте ценность своего труда для работодателя. Откажитесь от рутинных действий». Что мешает людям стать более ценными и высокооплачиваемыми специалистами?

Харитон Матвеев, сооснователь онлайн-школы изучения английского языка Skyeng и CEO онлайн-университета Skypro, — о том, почему айтишники зарабатывают больше кассиров, как заставить работодателя платить вам больше и причем тут страх больших денег.

— В начале 2021 года я запустил онлайн-университет рентабельного образования Skypro с глобальной целью — победить нищету. Возможно, звучит громко, но по-другому не скажешь, когда большая часть страны зарабатывает меньше 30 тысяч в месяц.

Медианная зарплата в России — 32 тысячи рублей. Это значит, что с одной стороны оказались все зарплаты ниже этой суммы, а с другой — все, что больше. И здесь бесполезно складывать все зарплаты и делить их на количество россиян, как делают при расчете среднемесячного заработка. Да, получается 56 тысяч, но тут как в старом анекдоте: «У тебя одно яблоко, а у меня — 99. В среднем, у нас по 50 яблок на человека».

Эта нищета — результат многих факторов. И я буду говорить о тех, на которые вы можете повлиять и которые мы ежедневно меняем в компании.

Главная причина низкой зарплаты — низкая эффективность труда

Посмотрите на страны с высоким уровнем благосостояния. Исследователи сходятся в том, что это места с большей автоматизацией процессов, чем в бедных странах.

Я помню фильм, в котором парень летает на воздушном шаре и показывает жизнь в разных точках мира. Помню кадры из Африки, на которых женщина на голове несет воду целый километр. В это время житель Германии просто открывает кран. Пока в Африке вещи стирают на берегу реки вручную, немец включает стиральную машинку.

Так же и в работе — зарабатывает тот, кто автоматизирует процессы, а не тратит человеко-часы на одинаковые действия. Поэтому кассир, официант и водитель зарабатывают меньше айтишника. Кассир вручную отбивает каждый товар, сверяет вес продуктов с цифрой на ценнике, высчитывает сдачу. А айтишник смотрит на это и придумывает кассу самообслуживания, которая экономит сети супермаркетов кучу ресурсов.

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Если хотите зарабатывать больше — откажитесь от рутинных действий

Работодатель не против повысить оклад, если видит, что ваш труд помогает расти бизнесу. Бесполезно требовать от босса повышения зарплаты, если вы не предлагаете ничего взамен. Другое дело — прийти к работодателю с вопросом «Как мне зарабатывать больше?» и быть готовым освоить навыки или расширить зону ответственности. Так, например, я повысил зарплату своей сотруднице Свете. Мы открыли hh, посмотрели, за какие навыки платят больше, Света им обучилась и сменила должность в компании.

Давайте разберем пример. Возьмем две компании, которые занимаются переводами с английского. Что делает компания А? Она нанимает кучу переводчиков и заставляет их с утра до ночи переводить, платит им копейки, выжимая из них максимум. И есть компания В, которая говорит: «Мы будем автоматизировать процессы и повышать производительность труда», нанимает лучших профессионалов, платит достойную заработную плату. Создает все условия, чтобы сотрудники придумали, как сделать так, чтобы никому больше не пришлось переводить в этом мире. То, что делает эта компания — не плохо. Да, возможно, проблема в том, что в момент, когда переводы полностью автоматизируются, переводчики потеряют работу. Но нам нужно просто научиться работать с большими изменениями.

А рутинных действий нужно очень опасаться. Если ваша работа состоит из повторяющихся действий, значит, вас в любой момент может заменить машина. Но вы можете придумать, как улучшить процесс — делать эту работу быстрее, привлекать к ней меньше сотрудников — в общем, экономить бюджет компании. В этот момент вы становитесь более ценным, и за это вам готовы платить больше денег. В голове у вас все время должно это крутиться: «А как я могу этот процесс ускорить?».

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Чтобы зарабатывать больше, думайте о том, как стать полезным

Если вы зарабатываете больше денег, значит вы делаете больше ценного для этого мира. Любой бизнес, который приносит много денег, делает что-то очень полезное — иначе такие бизнесы очень быстро закрываются. И, соответственно, чтобы зарабатывать больше, думайте о том, как стать полезным.

Всегда думайте над тем, как создать ценность, а дальше мир вас сам отблагодарит. Например, когда мы в Skypro размышляем, как вырастить нашу выручку, мы не думаем, как выжать больше денег из клиентов — это мышление, которое нас не приведет к результату. Мы всегда ищем, как дать больше ценности нашим клиентам, а дальше это приводит к хорошим выручкам, хорошей доходности и так далее.

Чтобы зарабатывать больше, избавьтесь от стереотипов о деньгах

«Получать много денег за работу — плохо». Для многих оказывается стрессом мысль не о миллионах, а о росте в доходах в 2-3 раза. Психологически тяжело принять, что зарабатываешь не 30 тысяч, а 100. Иначе относиться к деньгам помогает мысль — если вы больше заработали, значит принесли больше пользы миру.

«Большие деньги достаются только нечестным путем». А вы можете заработать их честно — улучшить навыки, получить больше практики и год за годом становиться более сильным специалистом и просить оплату выше.

«Бедные и богатые люди — разные». У Стива Джобса есть известная цитата: «Все предметы, окружающие вас, были созданы такими же, как вы, людьми, не умнее и не глупее вас. Вы можете сами менять мир вокруг себя, создавать продукты, которыми будут пользоваться другие». И я с ним полностью согласен.

Восемь лет назад я сам был студентом и жил в общежитии в маленькой комнате на четверых. У меня ничего не было за спиной, но логика, много работы и постепенная автоматизация рутины привели к результату. С зарплаты в 18 тысяч я вырос до 300, потому что автоматизировал даже быт и научился инвестировать время только в то, что важно. Например, у меня нет машины. Вместо этого я езжу на такси и слушаю аудиокниги, прохожу курсы и решаю бизнес-задачи, при этом не отвлекаюсь на дорогу.

На пути к высокой зарплате главная задача — максимально эффективно использовать каждый час рабочего и личного времени. Как ракета — отбрасывать все лишнее и двигаться вперед.