Спортсмены, педагоги, медики. Рейтинг самых невостребованных в РФ молодых специалистов

Опрос работодателей России показал: в стране сильнейшая нехватка технических специалистов, но нанимать выпускников вузов готовы единицы — у вчерашних студентов низкая квалификация. Список профессий.

Служба исследований компании HeadHunter с 27 июля по 20 августа провела опрос среди работодателей страны. Главной задачей было выяснить, насколько работодатели заинтересованы в специалистах различного профиля, окончивших вузы в 2021 г.

Оказалось, что меньше всего компании нуждаются в выпускниках спортивных (0%), художественных (3%), естественно-научных (5%), педагогических (6%), аграрных (7%) и медицинских/фармацевтических (8%) направлений. Самыми востребованными стали технические специалисты (56%), выпускники социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов.

В середине рейтинга те, кто получил юридическую (15%), транспортную (14%) и гуманитарную (13%) специальности.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов пояснил, что огромная потребность в технических работниках объясняется автоматизацией производственных процессов. Но даже при росте числа выпускников таких направлений профессионалов в этой сфере все равно не хватает, ведь новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.

Также опрос HeadHunter показал, что работодатели, хотя и нанимают молодых сотрудников, не в восторге от уровня их квалификации. Большая часть респондентов (93%) заявила, что профессионализм выпускников 2021 года — средний или ниже среднего.

Председатель общественного совета Минтруда РФ ЕленаТополева-Солдунова пояснила, что стажировки пока носят несистемный характер, часто студенты сами должны договариваться о них с компаниями.

Многое зависит от специализации — не везде все так плохо. Однако есть проблема несогласованности запросов. На рынке есть спрос на одних специалистов, а вузы готовят других. Подготовка сотрудников как в университетах, так и в колледжах оторвана от жизни. Список требующихся навыков постоянно меняется. В итоге люди по факту учатся не в вузе, а уже в компании, — пояснила Тополева-Солдунова.

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