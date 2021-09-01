Карьерные метания: как от работы мечты каждый из нас идет к полному выгоранию

Для каждого человека совершенно нормальны и этап воодушевления работой, и карьерное выгорание. Мы ходим по этому кругу все годы активной работы, но проживаем сложные моменты по-разному.

За годы профессиональной жизни каждый человек 2-3 раза проживает мотивационный цикл. Это этапы от большой наполненности до полного опустошения и обратно к желаниям и энергии. Поэтому иногда понимать, что находитесь в профессиональном кризисе — нормально и даже правильно. Но это не значит, что не нужно ничего делать, чтобы облегчить себе это время, пишет HeadHunter.

Этап № 1. «Хочу и могу»

Прекрасное время, когда вы чувствуете, что на своем месте : вам нравятся и обязанности, и зарплата, и проекты компании. Вы полны сил, воодушевлены и решительно настроены свернуть горы на своем пути.

Совет. Лучшее, что можно сделать на этом этапе, — экономить силы. Сбавьте скорость и напор, помните, что карьера — это бег на длинную дистанцию.

Этап № 2. «Не хочу, но могу»

Вы чувствуете усталость. Не полное выгорание, но запал уже не тот, что был раньше (скорее всего, с начала первого этапа прошло 6−7 лет). Вы уже встретили не совсем тех людей, которых ожидали. Заработали не совсем те деньги, на которые рассчитывали. Столкнулись с не совсем той легкостью, которую себе обещали. Кое-что так и не преодолели, кое-что не достигли, кое-что потеряли. Вы двигаетесь по-прежнему бодро, но уже без прежней страсти.

В целом ничего страшного в этом моменте карьеры нет: после любой точки подъема идет неминуемое движение вниз, танцевать вечно на кончике иглы не может никто. Логично, что за подъемом приходит спад — ведь чтобы наполниться чем-то новым, необходимо освободить для этого нового пространство, опустеть (как бы тяжело в процессе опустошения ни было).

Совет. Это самое правильное время, чтобы начать смотреть по сторонам в поисках чего-то нового: новых областей, компетенций, проектов, внутренних смыслов, вдохновения и глубины.

Важно заметить и осознать накопившуюся усталость. Если вам кажется, что двигаться сегодня почему-то намного труднее чем несколько лет назад, — это он, второй этап, значит, пора на поиски нового себя.

Этап № 3. «Не хочу и не могу»

У этого этапа есть еще одно название: «кокон». В этот момент вы чувствуете полное отсутствие каких бы то ни было сил, огромную, бесконечную усталость и совершенную апатию. Чужой оптимизм кажется вам смешным и неправдоподобным. Вы обесцениваете все свои достижения.

Совет. Худшее, что можно сейчас сделать, — это начать ходить на собеседования в поисках новой работы. Этот этап часто приходится на возраст 38−40 лет и совпадает с кучей других личных кризисов: экзистенциальным, взросления, второй половины жизни и т. д. Что, несомненно, вызывает бешеное резонирование и ухудшает и без того непростую ситуацию.

Важно понимать: пока вы находитесь в коконе, формируется то, что определит течение второй половины вашей жизни. Процесс проживания этого этапа невероятно неприятен и требует особого мужества и поддержки со стороны близких.

Не стоит делать каких-то конкретных телодвижений, но зато нужно многое решить в области абстрактного. Осознать потерю прошлой жизни, прошлого места, прошлых стремлений. Принять это и, что очень важно, оплакать. Это время для отдыха. Время для перерыва во всех процессах. Время переосмысления личных ценностей. И отталкиваться здесь придется вовсе не от профессионального, а от личного

Этап № 4. «Хочу, но не могу»

Вы разобрались сами с собой, отбросили старое, пережили потерю. Появились силы и желания. Рождаются новые планы, многие решаются получить еще одно образование, освоить новую профессию, сменить образ жизни. Вы чувствуете в себе потребность двигаться, причем сразу во все стороны.

Совет. Не ждите от этого этапа каких-то конкретных изменений — для этого у вас пока просто не хватает ресурсов. Не подгоняйте себя, дайте время этой новой энергии внутри вас улечься, дайте время перерасти желанию в возможности. Оцените затраты и практичность. Отработайте те «хочу», которые получили высокую оценку и кажутся наиболее эффективными: изучите информационное поле, составьте список плюсов и минусов, прикиньте временные затраты, познакомьтесь с кем-то из специалистов по теме.

Ранее на DK.RU: Не представляйте себя победителем — останетесь никем. Как мечтать правильно?