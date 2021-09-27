Москвичи не готовы переселяться в сибирские «города Шойгу» даже за миллион

Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах, преобладают плохой климат, холодная погода и неудобное географическое положение. Треть россиян готовы закрыть на это глаза.

Сибирские «города Шойгу» могут заинтересовать жителей регионов. Главной мотивацией стала гарантия работы и более высокая зарплата. Об этом говорят данные опроса населения, который 22-24 сентября проводился банком «Открытие» по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек, пишут РИА Новости. Впрочем, даже зарплата не подстегнула к переезду жителей Москвы, а треть опрошенных назвала перспективную стройку «напрасной тратой больших сумм денег».

Безусловную готовность переселиться на новое место жительства выразили 7% участников опроса в среднем по России и 16% сибиряков. Еще 41% готовы переехать туда «при определенных условиях». Чаще всего среди главных условий россияне называют гарантированную работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас — при этих условиях на переезд готова почти треть опрошенных (29%). Порядка 12% опрошенных привлекают «подъемные свыше одного миллиона рублей», 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуре.

Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах, преобладают плохой климат, слишком холодная погода — 44%, неудобное, слишком далекое географическое положение — 31% и категорическое нежелание людей менять свое нынешнее место жительства — 28%. Каждый пятый (20%) не верит, что в Сибири можно будет заработать больше денег, чем они получают сейчас. При этом почти половина россиян (51% респондентов) заявила, что не хотят жить в этих городах ни при каких условиях; в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили по 60%, а в самой Сибири — только 32%.

В целом положительно восприняли идею о создании новых городов в Сибири 40% респондентов, поскольку, по мнению людей, это поможет стране решать демографическую проблему. Каждый четвертый (27%) отнесся к такому проекту негативно, считая, что это будет напрасной тратой больших сумм денег. Десять процентов респондентов относятся к идее безразлично, а 23% услышали о городах в первых раз.

Напомним, в августе министр обороны РФ и глава Русского географического общества Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке выразил мнение, что в этой части страны следует построить три, а лучше пять крупных городов с населением от трехсот тысяч человек до миллиона, сообщал DK.RU. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» призвал парламентариев подготовить и оформить предложения по развитию Сибири.

Уже в сентябре Шойгу озвучил подробности проекта. Он подчеркнул, что что речь идет не о строительстве городов, а о создании новых научно-промышленных центров. Два промышленных центра «Медь и электротехника» и кластер по производству и переработке алюминия «Алюминиевая долина» появятся между Братском и Красноярском. Другой центр с масштабной и высокодоходной добычей коксующегося угля планируют создать в Южной Сибири. В районе Канска — центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а Лесосибирск станет прародителем кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой. И это только «верхушка айсберга», сказал Шойгу.