Сергей Шойгу предложил перевести миллионы людей в Сибирь

Министр напомнил об успехе крупных проектов СССР, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали: «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вновь предложил перенести столицу России в Сибирь. В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие до распада СССР, согласно которым предполагалось построить в Сибири три-пять городов с населением до одного миллиона человек, сообщает «Коммерсант». Предложение прозвучало сегодня на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности.

На встрече Шойгу также выразил сожаление, что в России нельзя возобновить такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, поскольку большие стройки всегда привлекают много специалистов.

Напомним, Сергей Шойгу уже предлагал перенести столицу России в Сибирь в 2012 году. Министр объяснял, что это позволит прекратить отток людей из восточных регионов России. На прямой линии 2021 года президент России Владимир Путин не поддержал эту точку зрения, отметив, что перенос правительства России в Омск не решит проблем региона, но допускал, что из Москвы в Сибирь стоит перевести определенные федеральные структуры или офисы крупных компаний.