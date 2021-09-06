Сергей Шойгу приглашает бизнес и инвесторов в новые сибирские города

Идея по развитию «научно-промышленных центров» в Сибири получила развитие. Министр планирует начать добычу коксующегося угля, перерабатывать неликвидное сырье и построить «Алюминиевую долину».

Министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу продолжает развивать создания «научно-промышленных и экономических центров» в Сибири. В интервью РБК политик назвал четыре места, где могут разместиться новые города, которые станут центром притяжения для граждан России и СНГ.

Два промышленных центра «Медь и электротехника» и кластер по производству и переработке алюминия «Алюминиевая долина» появятся между Братском и Красноярском. Другой центр с масштабной и высокодоходной добычей коксующегося угля планируют создать в Южной Сибири. В районе Канска — центр углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а Лесосибирск станет прародителем кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой.

Шойгу подчеркнул, что что речь идет не о строительстве городов, а о создании новых научно-промышленных центров. И это только «верхушка айсберга»:

К 1916 году в Российской империи было 666 городов. К 1991 году в СССР было около 2,2 тыс. городов. Из них только с 1956 года до начала перестройки появилось более 600 городов. А потом, вы знаете, как отрезало. Наши центры должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.

По мнению министра, сейчас в Сибири достаточно ресурсов и энергии, «для начала достаточно людей». Для запуска экономически успешных проектов нужны технологии и финансовые ресурсы. Поэтому осталось «определить финансовые источники для запуска процессов». Сергей Шойгу отметил, что речь идет о «долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств». Желающим переехать в Сибирь и заняться развитием региона может быть предоставлен ряд льгот, в частности «сибирская ипотека»:

Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по «сибирской ипотеке» благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое.

По его словам, подобные меры способны создать эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования. С повышением уровня комфорта жизни на такие территории приедет еще большее количество людей:

Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность.

Экономический географ, преподаватель МГУ, старший преподаватель Высшей школы экономики Руслан Дохов считает, что сегодня сама идея того, что мы можем построить большой город, который будет связан с какой-то градообразующей отраслью промышленности, выглядит странно. Промышленность изменилась, система производства того же алюминия уже не требует такого количества занятых на предприятии.

Новые города не решат проблему обезлюдения Сибири, но некоторая часть населения может переместиться из уже существующих городов, что пагубно повлияет на них. Кроме того, создание города, жители которого работают в одной отрасли — это экономически невыгодно, потому что любая инновационная отрасль через 30 лет теряет актуальность, перестает генерировать суперприбыли (цитата по Регионам России).

Как сообщал DK.RU, идею создания крупных агломераций в Сибири Сергей Шойгу озвучил в августе. Глава Минобороны выступил с идеей строительства трех-пяти «научно-промышленных центров» с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

В конце прошлой недели в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано соглашение о создании нового города Спутник — на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить 1 млн человек.