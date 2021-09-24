Табачные компании предупредили о росте цен на сигареты и возможной остановке производства

Изменения в регулировании табачного сырья предлагает ввести Россельхознадзор. При этом пострадают не только отечественные производители, но и предприятия стран Евразийского экономического союза.

Совет по вопросам развития табачной промышленности, в которой входят и российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International, предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о риске остановки производства сигарет в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет Lenta.ru со ссылкой на «Ведомости». Это произойдет, если ЕЭК введет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно станет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском. Инициатором изменений выступил Россельхознадзор.

В июле ведомство ввело запрет на поставки табака из Бразилии, Индии, ЮАР, Танзании и Малави. В сырье обнаружили вредителя — муху-горбатку.

Муха-горбатка — опасный вредитель. Ее личинки могут попадать в ткани и органы животных и человека, она также может переносить холеру и чуму пчел. При этом насекомое очень плодовито, на складах оно может заразить муку, овощи, фрукты и грибы, — отмечает издание.

В настоящее время табак относится к продукции с низким фитосанитарным риском. Он проходит только выборочную визуальную проверку на таможне. При введении новых правил компании будут вынуждены оформлять фитосанитарный сертификат на каждую партию, подтверждающий, что сырье идет с территорий, свободных от мухи-горбатки. Экспертиза будет проводиться за счет производителей. При этом если хотя бы в одном контейнере обнаружится муха-горбатка, непригодной признают всю партию. Из-за этого расходы компаний рискуют взлететь $15-20 млн в год, что скажется на конечной цене сигарет.

У каждого табачного изделия определенного бренда есть в составе смесь табаков из разных стран, замена даже одного из них способна привести к изменению характеристики продукции. Из-за этого возникает риск остановки производства, — отмечают производители табака.

Сигареты в России уже подорожали с начала года: с июля Минсельхоз РФ установил новую минимальную розничную цену пачки сигарет на уровне 108 руб. Понятие единой минимальной цены (ЕМЦ) на табачные изделия ввел Федеральный закон № 504-ФЗ от 30.12.2020. ЕМЦ рассчитывает Минсельхоз, сообщал DK.RU.

Между тем в Россельхознадзоре считают, что «внесение табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не приведет к значительному росту цен на сигареты и остановке производств».

Напомним, согласно концепции государственной политики против потребления табака, утвержденной в 2019 г., к 2035 г. доля россиян-курильщиков должна сократиться с нынешних 29% до 21%, показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением, требуется снизить «максимально».