Возможный запрет жидкости для вейпов, усиление контроля за робосоветниками. Главное 6 мая

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Индии грозит фармацевтическим коллапсом во многих странах. Правительство обсудит вопрос о запрете жидкостей для электронных сигарет. Что случилось за день.

«Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет» вошла в план мероприятий для реализации антитабачной концепции, рассчитанный до 2035 г. Сегодня его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках плана собираются также информировать граждан о вреде никотина, внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья граждан и проводить другие мероприятия для профилактики курения и снижения спроса на сигареты.

В рамках плана предполагается также ввести в производство стандартные по размеру и обезличенные упаковки табачных изделий, «75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения». Прорабатывается также введение запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

Кроме того, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснётся жидкостей для электронных сигарет.

Согласно концепции государственной политики против потребления табака, утвержденной в 2019 г., к 2035 г. доля россиян-курильщиков должна сократиться с нынешних 29% до 21%, показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением, необходимо максимально снизить.

Риски для мировой экономики из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Индии

В Индии последние месяцы фиксируются рекордные показатели заболеваемости Covid-19: 6 мая в стране зафиксировали 412 262 новых случаев заражения и 3980 смертей, всего в стране, по официальным данным, заболело более 21 млн и умерло более 230 тыс. человек. Сейчас на Индию приходится почти половина случаев заболевания коронавирусом и четверть смертей от него, считают в ВОЗ. Притом что реальная статистика может в пять-десять раз превышать официальные данные, пишет Reuters.

Из-за пандемии коронавируса серьезные сбои грозят как индийской, так и всей мировой экономике. Так, китайская авиакомпания Sichuan Airlines приостановила грузовые рейсы в Индию на 15 дней. Китай поставляет 60–70% сырья для фармацевтических производств в Индии, в том числе ингредиенты для готовых препаратов, которые поставляются по всему миру. Это грозит сбоями в глобальной цепочке поставок и может привести к фармацевтическому коллапсу.

Центробанк усилит контроль за инвестиционными роботами-советниками

С 1 апреля 2022 г. ЦБ будет проверять качество работы робосоветников и программ автоследования. В планах регулятора — создать систему контроля за применением роботов-советников при инвестиционном консультировании, которая позволит увеличить прозрачность и доступность таких услуг, снизит риски возможного манипулирования рынком.

Согласно закону, инвестсоветники должны оказывать клиенту услуги на основании договора и в соответствии с его инвестиционным профилем. И применение программ автоследования и робоэдвайзеров сопряжено с риском, которые могут существенно повлиять на финансовый рынок. Основной из них — «снижение доверия потребителей к таким сервисам и финансовому рынку в целом, например, за счет возможной массовой выдачи робоэдвайзерами рекомендаций, не соответствующих инвестиционным профилям инвесторов», считает регулятор. Кроме того, массовое исполнение одинаковых рекомендаций программами автоследования может повлиять на рыночные котировки.