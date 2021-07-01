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Ужесточение тюнинга автомобилей, подорожание сигарет, выплаты беременным. Законы июля

Ужесточение тюнинга автомобилей, подорожание сигарет, выплаты беременным. Законы июля
Автор фото: OSX. Иллюстрация: Wikimedia.org

Тюнинг автомобилей теперь нужно будет согласовывать с ГИБДД. Минимальная розничная цена сигарет выросла до 108 руб. Что изменилось в законах с 1 июля.

#НОВОСТИ

Минимальная розничная цена пачки сигарет выросла до 108 руб.

В России подорожали табачные изделия — минимальная розничная цена пачки сигарет выросла до 108 руб. Единая минимальная розничная цена на сигареты действует с 1 апреля 2021 г., но три месяца розничным реализаторам можно было продавать остатки дешевле, если товар был закуплен до момента установления минимальной цены. Понятие единой минимальной цены (ЕМЦ) на табачные изделия ввел Федеральный закон № 504-ФЗ от 30.12.2020. ЕМЦ рассчитывает Министерство сельского хозяйства РФ.

Тюнинг автомобиля нужно согласовывать с ГИБДД

Начинает работать ГОСТ 33670, согласно которому любые нештатные изменения  в автомобиле, такие как модернизация подвески, установка фаркопа или лебедки водители теперь обязаны согласовывать с ГИБДД. При этом нужно лично приезжать в специальные лаборатории — дистанционный осмотр тюнинга по фотографиям больше не проводится.

Новый вид выплат беременным

Начинается прием заявлений для ежемесячных выплат беременным женщинам, которые находятся в трудной финансовой ситуации: с шестой недели беременности и до родов они смогут получать примерно 6300 Р в месяц. Претендовать на пособие смогут также родители-одиночки с детьми от восьми до 17 лет, его сумма составит половину регионального прожиточного минимума. Получить пособие можно, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.

Пенсии больше не будут выплачивать на карты Visa и Mastercard

Все пенсии и социальные выплаты начинают переводить на карты национальной платежной системы «Мир», на карты Visa и Mastercard они больше поступать не будут. Правило не касается тех, кто получает выплаты по почте, на сберегательную книжку, а также на тех, кто постоянно живет за границей.

Автор: Андрей Пермяков
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