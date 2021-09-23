«Мираторг» вывозит мясо в Китай». В России дефицит мраморной говядины

Производители и рестораторы столкнулись с дефицитом мраморной говядины. Они просят отменить ограничения на поставки из других стран. Ранее производители заявляли о дефиците винограда и даже картофеля.

Рестораны столкнулись с дефицитом мраморной говядины на российском рынке. Эта тема стала одной из ключевых на «Форуме лидеров продовольственного бизнеса» в рамках выставки World Food в Москве. Резонансное заявление сделал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов:

Я считаю, что одна из основных проблем с мясом — это отсутствие конкуренции в позиции «мраморное мясо». То есть у нас контрсанкции, мы остановили США, остановили Австралию, но при этом мы очень серьезно притормозили заводы в той же самой Аргентине, которая торгует «мраморкой». И на сегодняшний день в ресторанах серьезнейший вакуум мраморной говядины. Этого вакуума не было, пока у «Мираторга» не открылось направления Китая, сейчас у «Мираторга» мраморное мясо уходит в Китай, и рестораны просто не могут закупить мясо, физически не могут — его нет. И те поставщики, которые остались, могут поставлять все что угодно, любого качества, альтернатива отсутствует. Альтернатива — «не берите» (цитата по Интерфаксу).

«Мы сюда можем вывести любого ресторатора и спросить: «Как у тебя со стейками?». Он скажет: «Их нет, я их достаю, и 50% мяса, которое мне приходит, — ненадлежащего качества». Такого даже близко не было еще пару лет назад», — добавил Миронов. России необходимо снять ограничения на поставки говядины с ряда заводов Аргентины, считает он.

Россельхознадзор в 2018-2019 годах ввел временные ограничения на поставки говядины с ряда аргентинских предприятий из-за обнаружения в продукции опасных веществ и микроорганизмов — тетрациклина и листерий.

Производители подтвердили, что также сталкиваются с нехваткой премиальной продукции. Об этом, в частности, заявил Леонид Литвин, управляющий сетью «Праймбиф Бар», которая принадлежит производителю мраморной говядины «Праймбиф»:

Со стороны поставщика у нас тоже есть определенные проблемы. У нас крайне неохотно берут «альтернативу». [Наша] говядина абсолютно вся мраморная, но при этом рестораторы хотят исключительно рибай, стриплойн и филе миньон. Вот эти три премиальные позиции — это то, что ресторатор хочет в данный момент. И, действительно, их сейчас крайне сложно найти, с ними очень большие перебои, и даже в наших ресторанах, несмотря на то, что мы являемся частью корпорации, они частенько встают на стоп-листы.

В целом цены на говядину в этом году будут расти, в частности, из-за проблем с растительными кормами, полагает Литвин.

Ранее с подобной проблемой столкнулись производители алкоголя: в прошлом году вышел закон, запрещающий называть вином продукт, произведенный из импортных виноматериалов. В результате российские винзаводы перестали привозить сырье из Испании и Италии, а собственного винограда оказалось недостаточно. Падение объемов по отдельным категориям вина достигло 60% за полгода, сообщал DK.RU.

Между тем с проблемой дефицита с/х-продукции приходится бороться даже производителям фастфуда. Накануне стало известно, что производитель чипсов Lay’s («Фрито Лей Мануфактуринг», входит в транснациональную корпорацию PepsiCo с главным офисом в США) предупредил тороговые сети о перебоях с поставками всего ассортимента из-за дефицита картофеля на рынке. В PepsiCo пояснили, что в этом году столкнулись с сезонным фактором: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях.

Ранее о проблемах в российском АПК в интервью DK.RU рассуждал заведующий сектором агропромышленного комплекса Российской академии наук, кандидат экономических наук Борис Фрумкин.