Производство вина снижается. Иностранный виноград использовать нельзя, а свой еще не вырос

Винзаводы оказались не готовы к закону, запрещающему использовать импортное сырье. Падение производства по отдельным категориям достигло 60%. Крупное предприятие вывело производство за пределы России.

В январе-июле 2021 г. производство винодельческой продукции в России уменьшилось на 11,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 317,2 млн литров, сообщает Секрет фирмы со ссылкой на статистику Национального союза защиты прав потребителей.

Больше всего снизилось производство шампанских и игристых вин — на 28,5% (до 46,2 млн литров). При этом, если брать только июль, производство в этой категории выросло почти в 1,8 раза (9 млн литров).

Производство фруктовых и плодовых вин уменьшилось на одну пятую (62,1 млн литров). А в июле оно рухнуло на 60% (6 млн литров).

Рост зафиксирован по производству «тихих вин» (без углекислого газа) — плюс 2,6% (171,6 млн литров). Но за июль их произвели на 3,2% меньше, чем годом ранее (28,4 млн литров).

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Снижение вызвано федеральным законом «О виноградарстве и виноделии», который вступил в силу 26 июня 2020 г. Он запретил называть российским вином продукты, изготовленные из иностранного материала. В результате российские винзаводы перестали привозить сырье из Испании и Италии, отметил Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России:

С прошлого июля к нам перестали ввозить импортный виноматериал. А винограду, чтобы вырасти, нужно пять лет.

При этом Павел Шапкин, глава Национального союза защиты прав потребителей, добавил, что не все производители были готовы к этим изменениям. Он привел в пример санкт-петербургский завод «Игристые вина», который из-за принятия закона «прекратил весь объем производства»:

На то, чтобы адаптироваться к новым реалиям, ушло время. Завод перевел производственные мощности в Молдавию.

Ситуация будет выравниваться по мере увеличения площади российских виноградников, резюмировал эксперт.

Добавим, законодательные изменения на рынке винной продукции продолжаются и в текущем году. Так, в июне 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, согласно которым термин «шампанское» разрешено использовать только в отношении напитка, произведенного на территории России. Импортные шампанские вина теперь официально обозначаются «игристым вином». Производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Франция) сначала объявил о приостановке поставок в регион, но затем все-таки согласился на изменения маркировки.

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