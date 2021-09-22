Жаркое лето и затяжные дожди в России ударили по американскому производителю фастфуда

Производитель чипсов Lay’s предупредил торговые сети о перебоях с поставками из-за дефицита картофеля на рынке. При этом с начала пандемии потребление снеков существенно выросло — почти на 10% за год.

ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» (входит в транснациональную корпорацию PepsiCo с главным офисом в США) уведомило своих контрагентов о перебоях с поставками всего ассортимента чипсов Lay’s в сентябре и октябре 2021 года из-за дефицита картофеля на рынке, сообщает Коммерсант. В России предприятие производит снеки на заводах в Московской и Ростовской областях, кроме того, сейчас строится завод в Новосибирске. Его доля на российском рынке составляет 65,3% — 93,81 млрд руб. оборота (данные Euromonitor по итогам 2020 г.).

В PepsiCo пояснили, что в этом году столкнулись с сезонным фактором: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях. «Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах», — сказал представитель компании.

В «Ленте» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок. В «Ленте» ожидают, что проблемы затронут 5-10% от поставок, а дефицит планируют восполнить другими брендами. Об этом же сказали в сети «Верный».

При этом источник среди ритейлеров отметил, что поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме «уже некоторое время». Он связал это с некими логистическими проблемами производителя.

В Минсельхозе подтвердили, что неблагоприятные погодные условия повлияли на объем предложения крупного картофеля. Но в ведомстве ожидают по итогам года увеличения сбора картофеля у сельхозпроизводителей год к году, что «с учетом импорта позволит удовлетворить потребности». Эксперты АПК допустили, что урожайность картофеля в этом сезоне может сократиться на 15-20% в зависимости от региона.

В PepsiCo добавили, что с начала пандемии потребление снеков существенно выросло, тренд продолжается и в 2021 году. Оценку производителя подтверждают данные агентства NielsenIQ: продажи чипсов с июля 2020 года по июль 2021 года включительно увеличились на 9,5% в объемах на 13% в деньгах.

Ранее о проблемах в российском АПК в интервью DK.RU рассуждал заведующий сектором агропромышленного комплекса Российской академии наук, кандидат экономических наук Борис Фрумкин. «Агрохолдинги подминают овощеводство под себя, но им выгоднее выращивать картофель для предприятий, которые делают чипсы, чем хранить и продавать овощи населению», — отметил эксперт.