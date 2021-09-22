«Светофор» за полгода открыл более 800 точек — половину всех новых магазинов в стране

«Жесткий дискаунтер» с корнями из Сибири вышел на первое место по приросту торговых площадей в России. По объему выручки «Светофор» занял пятое место, обогнав «Ашан», Metro и «О’кей».

Сеть магазинов низких цен «Светофор» обогнала по выручке французского ритейлера «Ашан». Итоги первого полугодия 2021 года в сегменте товаров повседневного спроса представил глава аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. По приросту торговых площадей «Светофор» вышел в безусловные лидеры, отметил он:

С точки зрения прироста торговых площадей в первом полугодии первое место занял «Светофор», который открыл почти 500 000 кв. м новых площадей и обогнал многолетних лидеров по этому показателю — X5 и «Магнит». Компания вышла на феноменальный результат. Почти половина всех открытий магазинов пришлась на «Светофор»: под брендами сети запустилось более 800 точек (цитата по Секрету фирмы).

В то время, как «жесткий дискаунтер» набирает вес, другие игроки рынка сдают: так, заметное падение выручки показала сеть «Ашан». Как ранее рассказывал DK.RU, на фоне пандемии коронавируса сеть стала терять российских покупателей, в результате чего «Ашан» закрыл треть супермаркетов в России. Компания делала ставку на гипермаркеты, однако в Москве с введением локдауна посещаемость магазинов сети в зависимости от недели и формата снизилась на 25-66%.

В то же время «Светофор», корни которого уходят в Сибирь, за 2020 год увеличил выручку сети на 39% и достиг показателя 189 млрд рублей. На начало 2021 года сеть насчитывала более 2200 действующих магазинов. Она работает не только в России, но и в Казахстане, Белоруссии, Китае, Румынии и Польше, а также развивает сеть Mere в Европе и планирует экспансию в США. Ее владельцы — семья Шнайдеров — впервые вошли в российский список Forbes с состоянием $650 млн.

По объему выручки за январь-июнь 2021 года среди российских ритейлеров «Светофор» занял пятое место. Рейтинг возглавила X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и др.), второе место занял «Магнит», третье — Mercury Retail Group («Красное & Белое», «Бристоль»). На четвертом месте — «Лента».

«Ашан», соответственно, оказался на шестой позиции. На седьмой — Metro, на восьмой — «О’кей». Девятое и десятое место получили «Вкусвилл» (Москва) и «Монетка» (Екатеринбург).

Историю ритейлера «Светофор» читайте на DK.RU.