Продовольственные санкции, бедность населения: «Ашан» закрыл 17 магазинов в России

Международная сеть так и не смогла оправиться после ввода в 2014 году продовольственных санкций. Современные покупатели предпочитают гипермаркетам более компактные магазины «у дома».

За первое полугодие 2021 года российский Auchan был вынужден закрыть 17 супермаркетов в связи с их «неудовлетворительными результатами». Выручка «Ашана» в России снижается пять лет подряд, сообщает РБК со ссылкой на отчетность Elo Group. По итогам 2020 года компания впервые за пять лет показала чистый убыток в размере 4,8 млрд руб.

На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 — супермаркетами. За 12 месяцев с начала пандемии число супермаркетов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»). За это время открылся только один новый супермаркет — в подмовсковном Дедовске (июнь 2021 года).

В то же время в Западной Европе «Ашан» открыл 28 новых магазинов, а в Румынии и в Украине — по три новых точки в каждой из стран.

В Центральной и Восточной Европе выручка выросла на 3%, до €14,8 млрд, сообщается в отчете Elo Group. В России почти в три раза выросла доля онлайн-продаж сети, составив 4% от локальной выручки ретейлера.

Стремительное снижение выручки связано с тем, что ритейлер не смог подстроиться под новые экономические реалии, говорил в интервью РБК бывший гендиректор российского «Ашана» Йоханнес Толай:

После 2014 года причина потери позиций — продовольственные санкции, из-за которых была потеряна часть ассортимента. На рынке начал бурно развиваться формат магазина «у дома», в результате чего доля супермаркетов и гипермаркетов уменьшается.

В текущем году российский «Ашан» не собирался открывать новых магазинов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента «Ашана» Филиппа Брошара. Программа модернизации гипермаркетов сети предполагает сокращение их площадей, а также сдачу их в аренду другим ритейлерам для открытия небольших магазинов.